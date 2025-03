Transport agabaritic special. A fost dusă la Boița prima grindă a viaductului de pe lotul 2 al autostrăzii Sibiu - Pitești (video)

În noaptea de joi spre vineri, au fost transportate pe șantierul secțiunii 2 a autostrăzii Sibiu – Pitești primele grinzi destinate execuției viaductului de la Boița. Conform unui comunicat al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), grinzi realizate în propria fabrică a asocierii turcești Mapa – Cengiz, antreprenorul lucrării de la Boița, au fost livrate pentru a contribui la progresul lucrărilor.

Viaductul Boița se află într-un stadiu fizic de execuție de 32,2%, iar transporturile de grinzi vor continua pe perioada nopții, pentru a minimiza impactul asupra traficului rutier pe timpul zilei. În total, pentru întreaga secțiune 2 a autostrăzii Sibiu – Pitești (Boița – Cornetu), vor fi produse 1.059 de grinzi de beton, cu lungimi variind între 32,3 și 40 de metri.

Pe șantierul secțiunii 2 vor fi realizate 48 de structuri, inclusiv poduri, pasaje și viaducte. Construcția viaductului de la Boița are o lungime de 31,33 km și se desfășoară sub coordonarea asocierii Mapa Insaat Ve Ticaret AS – Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS. Durata totală a contractului este de 68 de luni, dintre care 18 luni sunt destinate proiectării și 50 de luni pentru execuție, iar valoarea totală a lucrărilor este de 4,25 miliarde de lei, fără TVA. Conform planurilor, viaductul ar urma să fie deschis circulației în anul 2028.