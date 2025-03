Start greșit pentru CSC Șelimbăr în play-out-ul Ligii 2

În prima etapă a play-out-ului Ligii 2 la fotbal, CSC Șelimbăr a pierdut sâmbătă, 0-2 (0-0) la Slatina, cu CSM.

”Călăreții roșii” au pornit cu stângul în play-out, după ce au pierdut sâmbătă, 0-2 la Slatina, echipa fostului antrenor al șelimbărenilor, Claudiu Niculescu.

CSM Slatina a deschis scorul imediat după pauză, după o centrare din flancul drept, finalizată cu capul din plonjon de Ionuț Năstăsie, fost jucător la Șelimbăr. Gazdele s-au desprins în minutul 81 după reușita lui Pacionel, cu un șut plasat de la 15 metri, lateral stânga.

De remarcat că în lotul ”călăreților” a apărut și Petre Simion (24 ani), jucător venit din Liga 3, de la CS Dinamo București.

Fundașul central de la CSC Șelimbăr, Deniz Giafer a acuzat lipsa de curaj a echipei sale în jocul de la Slatina. ”Ne pare foarte rău că nu am reușit să luăm măcar un punct la Slatina. Ne-a lipsit un pic curajul, am început să jucăm după ce am primit primul gol. Este presiune pe noi, fiind în lupta pentru evitarea retrogradării, dar sunt sigur că o să o scoatem la capăt” a declarat Giafer.

Aflate la egalitate de puncte, CSC Șelimbăr și Chindia Târgoviște sunt în luptă directă pentru evitarea penultimului loc în serie, cel care duce la ”barajul” de supraviețuire. Ultima clasată în serie, Câmpulung Muscel pare deja condamnată la retrogradare.

În play-out au loc doar șapte etape, iar echipele vor juca între ele doar meciuri tur.