Motociclist vâlcean lovit în plin de o mașină pe Milea. Un șofer de 76 de ani nu i-a dat prioritate (video foto)

Un grav accident rutier s-a produs în 30 martie, pe Bulevardul General Vasile Milea, la intersecția cu strada Oituz, în urma coliziunii dintre un autoturism și o motocicletă.

Conform purtătorului de cuvânt ISU Sibiu, Slt. Andreea Ștefan, un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe Bulevardul Vasile Milea pentru a acorda asistență medicală unui motociclist implicat într-un accident rutier.

Motociclistul, un bărbat în vârstă de 21 a suferit multiple traumatisme și un șoc hemoragic. Acesta a fost transportat de urgență la UPU Sibiu, conștient.

Potrivit purtătorului de cuvânt IPJ Sibiu, Elena Welter, ,,polițiștii Biroului Rutier Sibiu intervin la un accident produs pe Bulevardul General Vasile Milea, în municipiul Sibiu.

Din primele cercetări efectuate a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism dinspre Șelimbăr spre centru, la intersecția cu strada Oituz, un sibian de 76 de ani a virat la stânga fără să acorde prioritate și a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă din sens opus de către un tânăr de 21 de ani, din județul Vâlcea.

Motociclistul a fost rănit grav și a fost transportat la spital.

Circulația pe direcția centru – Șelimbăr se desfășoară îngreunat.”