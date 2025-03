Încă două proiecte majore pentru Spitalul de Pediatrie din Sibiu: digitalizarea și dotarea compartimentului de microbiologie

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu a obținut fonduri europene nerambursabile pentru 2 proiecte majore, pe care le-a depus în calitate de titular. Unul are ca scop digitalizarea clinicilor Spitalului, iar al doilea se referă la înființarea unui laborator de microbiologie în cadrul Spitalului și dotarea acestuia.

“Investițiile în Spitalul de Pediatrie au fost constante în acești ultimi ani, însumând peste 120 de milioane lei din fonduri europene, la care se adaugă sumele alocate din bugetul local. Unitatea de primiri urgențe este acum extinsă și bine dotată, iar ambulatoriile funcționează și acestea în spații mai generoase și sunt mai bine echipate pentru diagnostic și tratament. Un proiect în valoare de 19,7 milioane de lei este în curs pentru extinderea și modernizarea centrului de recuperare, precum și pentru achiziția de noi echipamente. Aceste 2 noi proiecte, pentru care s-au semnat contractele în ultimele 2 săptămâni, însumează încă 7,15 milioane lei.”, afirmă Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu.

“Ne vom concentra pe implementarea celor trei proiecte pe care le avem în derulare anul acesta, cu termen de finalizare în 2026. Sunt esențiale în asigurarea dotărilor și condițiilor pentru creșterea calității actului medical și, mai important, pentru satisfacția pacienților noștri. Ne dorim ca aceștia și aparținătorii lor să fie mulțumiți de modul în care sunt îngrijiți la noi în Spital.”, spune Camelia Grigore, manager la Spitalul Clinic de Pediatrie.

În data de 26 martie 2025, managerul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, doamna dr. Camelia Grigore, și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, domnul Marcel Boloș au semnat la sediul Ministerului din București contractul de finanțare pentru dotarea compartimentului de microbiologie din cadrul laboratorului de analize medicale al Spitalului, un proiect în valoare de 1,28 milioane lei. Prin acesta, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu va achiziționa o serie de echipamente medicale care vor ajuta la creșterea calității diagnosticului microbian în cazurile de infecții pediatrice.

Cu o săptămână înainte, în 19 martie, a fost semnat un al doilea contract de finanțare cu fonduri nerambursabile prin PNRR, în valoare de 5,87 milioane lei, care are ca obiect digitalizarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu. Prin derularea acestui proiect, unitatea medicală își va extinde și îmbunătăți infrastructura IT, sistemul informatic medical și non-medical existent, toate cu scopul creșterii calității actului medical și a prevenirii breșelor de securitate cibernetică. Pe lângă achiziția de echipamente IT, se vor crea și următoarele funcțiuni: