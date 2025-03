Petrecere cu scandal la un local din Sibiu. Patronul, acuzat că și-a jignit clienții: „Ne-a aruncat banii în stradă” (video)

Un incident neplăcut a avut loc vineri seara, în cadrul evenimentului „Prosecco Friday” organizat de Cămara Europei, situat în apropiere de Piața Cibin din Sibiu. Ana, una dintre persoanele din grupurile prezente la eveniment îl acuză pe patronul băcăniei că a agresat-o verbal din cauza unei neînțelegeri cu nota de plată. Patronul, în schimb, neagă acuzațiile și spune că grupul a fost cel care nu a înțeles situația notelor de plată și a creat o situație tensionată.

Petrecerea de vineri seară, de la Cămara Europei, s-a terminat cu înjurături și aruncatul banilor în stradă. O sibiancă, împreună cu grupul de prieteni, a făcut o consumație de aproximativ 1500 de lei. Problema ar fi apărut atunci când a fost adusă o a treia notă de plată de 1400 de lei, care nu le aparținea.

„Pe 21 februarie am făcut o rezervare pentru un grup de 12 persoane la un local din Sibiu. Am consumat aproximativ 1000 de lei și am achitat prima notă de plată. O parte din grup a rămas și s-a făcut o nouă notă de 400 de lei. Ulterior, am primit o a treia notă de 1400 de lei, care nu era a noastră, iar pe aceasta era un alt nume. Când am explicat că nu ne aparține, patronul a reacționat agresiv, ne-a înjurat și a aruncat banii pe jos. Ne-a urmărit afară și a continuat să ne umilească. Am strâns banii și bonurile de pe jos, dar nu am reușit să adunăm toți banii. Comportamentul lui a fost inacceptabil și ne era frică să filmăm din teama de a nu fi loviți. Am spus că voi plăti doar pentru ce am consumat, nu pentru o notă care nu era a noastră”, a spus aceasta.

Ana explică faptul că totul a fost în regulă până când a venit momentul plății, iar incidentul s-a declanșat când patronul a refuzat să accepte că nota de 1400 de lei nu le aparținea. „Atmosfera a fost ok până la plata finală, dar după aceea nu s-a mai putut discuta cu el. Era într-o stare avansată de ebrietate. Eu nu voi mai merge acolo și voi depune o plângere la Poliție și la Protecția Consumatorului”, a mai declarat sibianca.

Ana adaugă că nu dorește ca altcineva să treacă prin ce a trăit ea și prietenii ei și că va solicita sfaturi de la poliție despre cum să procedeze cu banii care trebuie achitați. „În ceea ce privește banii, voi merge la poliție pentru a întreba ce trebuie să fac cu ei ca să achit nota”, a mărturisit ea.

Patronul băcăniei: „ I-am spus să ia nota acasă și să ne întâlnim luni”

Patronul băcăniei, Emil Talașman, a oferit o variantă diferită a evenimentelor. „Domnii au lăsat o sumă de bani și le-am explicat că nu pot să le emit nota separat. După ce au lăsat banii, au comandat mai multe produse. La final, când le-am spus că trebuie să plătească 1621 de lei, mi-au dat 1500 de lei și au spus că „e bine așa”. Le-am spus că nu este bine, că trebuie să plătească întreaga sumă”, spune patronul băcăniei „Cămara Europei”.

Talașman susține că a încercat să le explice clienților că suma totală era mai mare decât ceea ce lăsaseră, dar aceștia nu au acceptat. „Am explicat că nu este corect să acuzăm că am pus produse suplimentare pe notă. Ei au spus că le-am dat prea multe băuturi, dar le-am servit doar ceea ce au comandat. În final, i-am spus să ia nota acasă și să ne întâlnim luni pentru clarificări”, a mai spus acesta.

Cât despre bonul de 1400 de lei, care ar fi fost în plus, patronul spune că a fost folosit cu scopul unui plic. „L-am folosit pe post de plic pentru că n-am avut un plic în care să pun banii pe care i-a lăsat prietenii lor. Le-am explicat că nu e bonul lor”, a clarificat acesta.

Patronul a mai menționat că a trimis un mesaj luni dimineață pentru a le reaminti de suma restantă. „I-am trimis un mesaj și i-am spus că trebuie să achite suma de 1621 de lei între orele 10:00 și 19:00. Dacă vor să plătească, bine, dacă nu, să fie sănătoși”, a concluzionat acesta.

Sesizare la Primăria Sibiu

Sibianca a făcut inclusiv o sesizare la primărie pentru a se lua măsuri cu privire la incidentul de vineri seară. „În seara respectivă, împreună cu un grup de prieteni, am consumat produse în locația Cămara Europei. La momentul plecării, am achitat nota de plată, însă ulterior ni s-a mai adus încă o notă, care includea atât consumația noastră, cât și una care nu ne aparținea. Când am atras atenția patronului asupra acestui aspect, acesta a reacționat agresiv, a aruncat cu banii înspre noi și ne-a adresat injurii, cerându-ne să părăsim localul în fața celorlalți clienți.

Pentru a evita un conflict, am adunat banii de pe jos și i-am înmânat din nou patronului, însă acesta a repetat gestul de a-i arunca după noi, continuând să ne umilească verbal. Menționez că pentru niciuna dintre sumele achitate nu am primit bon fiscal, ceea ce ridică suspiciuni de evaziune fiscală.

Prin prezenta, solicit verificarea acestui incident și dispunerea măsurilor legale ce se impun, atât în ceea ce privește comportamentul abuziv al patronului, cât și posibila încălcare a obligațiilor fiscale. Sunt disponibilă pentru a furniza orice informații suplimentare și, dacă este necesar, pot furniza martori care au asistat la incident”, aceasta este sesizarea făcută pe Sibiu City App.