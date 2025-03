Premierele lunii aprilie pe Scena Digitală: „Electra” și concert de orgă cu László Kristófi

Scena Digitală – platforma online de teatru, film, muzică, circ și dans a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) și a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) – aduce publicului, în luna aprilie, două noi producții de excepție: spectacolul „Electra” în regia lui Mihai Măniuțiu și un concert de orgă susținut de László Kristófi.

„Electra”, regia Mihai Măniuțiu

La 20 de ani de la premieră, spectacolul „Electra” a fost regândit acum ca un viitor spectacol de patrimoniu, cu cea mai tânără echipă, având alături o trupă genială, precum Grupul Iza.

Concert de orgă cu László Kristófi

Acest recital de orgă ne va purta într-o călătorie muzicală în secolele trecute și prin diferite țări. Programul include compoziții originale scrise pentru regele instrumentelor, precum și adaptări. Artistul este hotărât să ne dezvăluie variațiile inestimabile ale sunetului de orgă.

„În luna aprilie, publicul nostru are la dispoziție, în exclusivitate pe Scena Digitală, conferința „Mulțumesc!”, pe care am avut bucuria să o susțin alături de părintele Constantin Necula. Acest eveniment aniversar este un dar oferit publicului, o invitație la reflecție și recunoștință, inspirată de tema ediției din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu: „Mulțumesc!”, care se va desfășura anul acesta între 20-29 iunie 2025”, a declarat Constantin Chiriac, directorul general al TNRS și președintele FITS.

Bilete și abonamente pe Scena Digitală

Pe Scena Digitală, abonamentul lunar, cel trimestrial, precum și cel anual includ cele peste 80 de spectacole disponibile, la care se adaugă lunar două producții în premieră. Iubitorii de teatru, film, dans și muzică pot alege abonamentul pentru 12 luni la preț de 6 luni, respectiv 299 lei, și abonamentul pentru 3 luni la preț de 2 luni, respectiv 89 lei. Abonamentul lunar costă 49 lei/lună. Spectatorii pot opta și pentru biletul individual, care permite vizionarea unui anumit spectacol la prețul de 30 lei. În perioada de valabilitate a abonamentului, spectacolele pot fi vizionate oricând, oriunde și de oricâte ori. Biletul individual este disponibil patru ore de la activare și alegerea intervalului de timp pentru vizionare.

Platforma de video-on-demand Scena Digitală, distinsă cu premiul special UNITER, poate fi accesată pe site-ul www.scena-digitala.ro.

Toate spectacolele Scenei Digitale oferă și subtitrare în limba engleză.