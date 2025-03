Primăria încearcă din nou să cumpere totemuri pentru stațiile de autobuz din Sibiu. Ultima licitație a fost un eșec

Primăria încearcă din nou să cumpere afișaje digitale de informare pe care să le amplaseze în stațiile de autobuz din Sibiu. La ultima licitație nu a fost găsit un operator care să le furnizeze.

Primăria Sibiu a inițiat o nouă procedură de achiziție a celor 110 de afișaje digitale de informare a călătorilor în stațiile Tursib, în cadrul a două proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, prin PNRR. Achiziția, livrarea, montarea și punerea în funcțiune a celor 110 de afișaje, dar și a celor 20 de totemuri digitale, este estimată la 6,21 milioane de lei.

Noile panouri digitale vor afișa mai multe informații relevante pentru călători, precum: linia/destinația și timpul până la sosirea următorului autobuz; informații privind orarul, traseul, alerte; mesaje audio definite și transmise din dispecerat care vor anunța sosirea autobuzului în stație; data, ora și temperatura mediului exterior.

Afișajele digitale se vor livra cu o componentă software de management centralizat ce va asigura redarea în maxim 10 secunde a mesajelor transmise de la un microfon, sau a unor mesaje predefinite, sub forma de fișiere audio. Se va putea regla volumul sunetului, frecvența și intervalele de derulare a mesajelor. Acestea vor fi rezistente la temperaturi extreme, de la -20 grade C și până la +50 grade C, iar pentru protecția acestor echipamente, carcasa va fi rezistentă la acte de vandalism. Carcasa va avea integrată o cameră video.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs, respectiv minim 60 de luni. Perioada de garanție începe de la data punerii în funcțiune a echipamentului. Ofertantul cu care se va semna contractul în urma procedurii va trebui să le livreze și să le pună în funcțiune în termen de 6 luni de la data ordinului de începere. Data limită de depunere a ofertelor de 8 mai 2025.