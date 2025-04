Școala 13 din Sibiu modernizată și mai eficientă energetic. Fodor: ”Am pus la punct și corpul vechi” (foto)

Corpul vechi de clădire al Școlii nr. 13 de pe str. Lungă este acum eficient energetic, modernizat ca rețele și finisaje, dotat cu echipamente IT și mobilier nou. Elevii și profesorii sibieni au intrat în aceste spații de luni, 31 martie.

“Acest proiect a fost unul mai complex incluzând, pe lângă lucrări de eficientizare energetică, și lucrări de consolidare a clădirii care datează din anul 1934, cât și unele lucrări de punere în valoare a arhitecturii acesteia. După extinderea cu un corp nou în 2016, prin această investiție am pus la punct și corpul vechi. În plus, ambele clădiri ale școlii au fost dotate cu mobilier nou și echipamente IT, astfel că școala oferă acum condiții foarte bune atât elevilor, cât și cadrelor didactice.”, spune Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu.

Începute în primăvara anului trecut, lucrările executate de asocierea Rara Construct & Rara Invest & Studio T Arhitect au însumat 8,68 milioane lei, din care 8,48 milioane lei fonduri europene nerambursabile în cadrul PNRR, iar aproximativ 200.000 de lei contribuția Primăriei din bugetul local. Pe scurt, proiectul a inclus:

Lucrări complexe pentru îmbunătățirea structurii de rezistență a clădirii, aceasta fiind sigură acum din punct de vedere al riscului seismic, presupunând: Consolidarea pereților perimetrali, la interior și la exterior Hidroizolarea imobilului și utilizarea unei tencuieli speciale pentru asanare

Lucrări pentru punerea în valoare a istoriei de peste 90 de ani a clădirii: Ceasul analog din turn a fost înlocuit cu unul nou, care amintește de vechiul orologiu, nefuncțional de mai bine de 40 de ani Cele 2 fântâni interioare din piatră au fost restaurate.

Dotări pentru eficientizarea energetică: panouri fotovoltaice pentru energie electrică, pompe de căldură aer-apă, ventiloconvectoare în săli, recuperatoare de căldură, un Building Management System (prin care este reglat și controlat consumul de utilități), corpuri de iluminat cu LED, înlocuirea tâmplăriei cu una de aluminiu cu geam termoizolant, termoizolarea fațadei, a pereților subsolului și a planșeului.

Adaptarea clădirii la cerințele de securitate la incendiu.

Dotarea cu mobilier și echipamente IT (computere, table inteligente, sound bar, routere WiFi, etc) a fost realizată în cadrul unui alt proiect finanțat din fonduri europene, prin care Primăria Sibiu a achiziționat astfel de dotări pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar din Sibiu, în funcție de cererile formulate de conducerea acestora.

Reamintim că astfel de lucrări, de eficientizare energetică rămân în curs la 6 unități de învățământ, planificate să se încheie anul acesta: grădinița Elefănțelul Curios, școala N. Iorga, școala nr. 25, Colegiul A. Șaguna, Colegiul O. Goga și Liceul O. Ghibu. Pentru alte 4 clădiri de grădinițe, 2 clădiri de școli și la fostul orfelinat Maria Tereza, finanțarea este obținută și urmează începerea lucrărilor.