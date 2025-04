A murit Val Kilmer. Actorul avea cancer la gât

Actorul american Val Kilmer, cunoscut pentru rolurile sale iconice în filme precum Top Gun, The Doors și Batman Forever, a murit marți, la vârsta de 65 de ani, din cauza unei pneumonii, la Los Angeles. Decesul a fost confirmat de fiica sa, Mercedes Kilmer, pentru The New York Times.

Kilmer a fost diagnosticat cu cancer la gât în 2015, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat treptat. Documentarul Val(2021), prezentat la Festivalul de la Cannes, a oferit o privire emoționantă asupra vieții și luptei sale cu boala.

O carieră de succes la Hollywood

Născut în San Fernando Valley, Val Kilmer a devenit celebru în 1986 cu rolul lui Tom „Iceman” Kazansky în blockbusterul Top Gun. A continuat să impresioneze publicul cu interpretări memorabile, printre care:

Jim Morrison în The Doors (1991), un rol care i-a adus aprecieri unanime,

Doc Holliday în Tombstone (1993),

Batman în Batman Forever (1995),

Simon Templar în The Saint (1997).

De-a lungul carierei sale, Kilmer a colaborat cu regizori de renume și a jucat alături de actori legendari precum Robert De Niro, Marlon Brando și Tom Cruise.

Viața personală și ultimele sale momente

Actorul a fost căsătorit cu actrița britanică Joanne Whalley între 1988 și 1996 și au avut doi copii, Mercedes și Jack. Kilmer și-a petrecut ultimii ani departe de lumina reflectoarelor, locuind la o fermă din New Mexico.

Într-un interviu acordat în 2012, el a declarat că nu are regrete legate de cariera sa, preferând să petreacă timp cu familia sa.

Val Kilmer rămâne una dintre figurile emblematice ale cinematografiei americane, un actor talentat care și-a lăsat amprenta asupra Hollywood-ului.