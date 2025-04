Mențiune pentru un elev de la ”Lazăr” la Olimpiada Națională de Lingvistică

Etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică „Solomon Marcus” a avut loc zilele trecute la Otopeni, în județul Ilfov. Reprezentantul județului Sibiu, Tudor-Ioan Giurca, de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” s-a situat printre primii la proba scrisă, desfășurată la Liceul Teoretic „Ioan Lupaș”, Otopeni, în ziua de sâmbătă, 29 martie 2025.

Cu un punctaj excelent, Tudor a reușit performanța notabilă de a obține Mențiune. Despre această competiție, Tudor vorbește, ca întotdeauna, cu modestie:

„Faza națională a Olimpiadei de Lingvistică „Solomon Marcus” ediția 2025 a fost o experiență inedită, în cadrul căreia am avut ocazia de a-mi evalua competențele lingvistice și de a cunoaște tineri la fel de pasionați de aceasta competiție. A fost o competiție națională reușită, cu o organizare impecabilă. Anul acesta, ne-am bucurat de prezența membrilor comitetului național al concursului, precum Vlad A. Neacșu și Paul Helmer, majoritatea, la rândul lor, foști olimpici. Ei ne-au explicat cu înțelegere și cu implicare subiectele date spre rezolvare, ceea ce mi-a plăcut în mod deosebit, oferind și un istoric fascinant al olimpiadei ce își are originile în Concursul Interdisciplinar „Plus Minus Poezie”. În urma acestei ediții, îmi doresc neapărat să particip și în viitor la olimpiadă, întrucât rezultatele obținute și sprijinul profesorilor mă motivează să perseverez. În continuare, lingvistica mă captivează și sper să îmi pot dedica timpul studiului său și în următorul an școlar..”

Pregătit de doamna profesoară Anamaria Coroian, Tudor Giurca se află la a treia participare la etapa națională și la a doua distincție importantă (anul trecut obținând, de asemenea, mențiune MEN).

Despre rezultatele sale excepționale, doamna profesoară Anamaria Coroian are numai cuvinte de laudă: „Tudor este adolescentul care a transformat studiul varietăților și al caracteristicilor limbajului într-o pasiune. În plus, el cultivă plăcerea investigării lingvistice cu ușurința celui care face în mod natural ceea ce îi place.

”Participările repetate la etapa națională a acestei olimpiade nu au fost un scop în sine, ci o treaptă firească a cercetărilor sale de natură lingvistică. Îl felicit pe Tudor pentru implicarea, dar și pentru determinarea sa! Felicitări, Tudor!”