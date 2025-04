Parohia Evanghelică acuză Muzeul Brukenthal de nerespectarea contractului de comodat. „Nu a fost cerut acordul pentru Christmas at the Palace”

În cadrul unei conferințe de presă, Alexandru Chituță, managerul Muzeului Brukenthal, a ridicat problemele legate de conflictele recente dintre muzeu și Parohia Evanghelică, care au apărut din cauza unor cerințe financiare ce nu erau stipulate în contractul de comodat. În schimb, primpreotul Bisericii Evanghelice, Kilian Dorr, susține că muzeul nu a respectat acordul de comodat, ceea ce a dus la apariția acestor noi cerințe.

În cadrul conferinței de presă de miercuri, Chituță a discutat mai multe probleme cu care se confruntă muzeul în relația cu Parohia Evanghelică. Printre acestea, el a menționat „pretențiile” care nu erau prevăzute în contractul de comodat, cum ar fi cerințele legate de retrocedarea pieselor și propunerea de a redirecționa 50% din veniturile magazinului muzeului către parohie. Aceste venituri ar urma să fie folosite pentru formarea unui buget ce ar trebui reinvestit în renovarea Muzeului Brukenthal, alături de alte cereri financiare.

În răspunsul său, primpreotul Kilian Doerr a subliniat că anumite afirmații făcute de Chituță sunt „distorsionate sau trunchiate”, mai ales în ceea ce privește închirierea spațiilor pentru diverse evenimente. „În ceea ce privește veniturile muzeului, nu cred că este o opțiune să organizezi conferințe de presă cu jigniri. Rolul managerului este să aducă venituri muzeului, dar nu cu orice preț, ci într-un mod care să respecte patrimoniul și interesele comune. În acordul nostru de comodat, parohia cedează muzeului în comodat palatul și colecțiile sale. Orice altă activitate necesită acordul proprietarului, iar acest acord nu a fost cerut. De exemplu, organizarea de petreceri private, cum ar fi un „Christmas at the Palace”, nu era stipulată în contractul anterior, iar acest lucru nu respectă termenii acordului”, a declarat primpreotul Bisericii Evanghelice, Kilian Dorr.

Îngrijorări legate de evenimentele zgomotoase

Primpreotul a mai menționat că nu i s-a cerut acordul pentru organizarea unor petreceri zgomotoase în curtea muzeului și că nu este de acord cu astfel de inițiative. „Am atras atenția de două ori asupra riscurilor legate de evenimentele publice, cum ar fi „Christmas at the Palace”, care pot dăuna obiectelor culturale prin poluarea fonică și riscurile de incendiu. Ne bucurăm că nu s-a întâmplat nimic până acum, dar aceste evenimente nu se potrivesc cu contractul de comodat. Este esențial să clarificăm care este rolul unui muzeu. Dacă cedezi un spațiu pentru a fi folosit ca muzeu, nu te aștepți să te trezești că același spațiu este folosit pentru petreceri zgomotoase. Noi ne-am plâns mult timp de poluarea fonică din Piața Mare, iar acum acest lucru riscă să se întâmple și în curtea noastră. Se poate organiza un eveniment de bun gust și tradițional, fără a afecta patrimoniul cultural. Cerem respectarea contractului de comodat și dorim clarificarea clauzelor în cadrul unui contract de lungă durată”, a explicat Dorr.

Necesitatea unui fond pentru renovarea muzeului

O altă problemă semnificativă adusă în discuție a fost necesitatea formării unui fond pentru repararea muzeului. Primpreotul Bisericii Evanghelice a subliniat că muzeul nu dispune de suficiente fonduri în bugetul actual pentru renovări ample. Deși s-au făcut lucrări de întreținere, acestea nu sunt suficiente pentru a menține muzeul în condiții optime. „Este necesar să formăm un fond pentru repararea muzeului, deoarece în bugetul actual nu sunt prevăzute fonduri pentru renovări ample. Deși s-au făcut lucrări de întreținere, apreciem acest lucru, însă nu este suficient. Văzând că nu se dau semne clare că s-ar face mai multe în această privință, am sugerat închirierea unor spații din curtea interioară a muzeului pentru o cafenea, un proiect care ne-ar putea ajuta să strângem fonduri pentru reparații. 90% din veniturile acestei cafenele ar fi destinate muzeului, fără ca parohia să obțină profit personal”, a explicat primpreotul.

Doerr a mai menționat că veniturile provenite din vânzările magazinului muzeului ar putea fi, de asemenea, folosite pentru renovarea muzeului. „Există posibilitatea ca reproducerile unor obiecte de artă ce aparțin parohiei să fie vândute. Juristul a propus o negociere, dar nu în beneficiul parohiei, ci pentru un fond destinat muzeului. Parohia, ca proprietar, are destule costuri legate de muzeu și dorește să creeze un fond mai accesibil pentru renovări și alte cheltuieli”, a spus Dorr.

Problemele legate de retrocedare

Un alt subiect important menționat de primpreot a fost finalizarea retrocedării obiectelor din patrimoniul muzeului. „Ni s-a spus că 99% din inventar fusese finalizat anul trecut, însă acum am primit o listă cu doar 8.000 de obiecte inventariate, ceea ce reprezintă o mică parte din total. În aceste liste, multe informații lipsesc: nu se știe cine a întocmit lista sau care obiecte fac parte din fiecare colecție. Am avut o discuție despre cum putem finaliza retrocedarea, după 20 de ani de la demararea acestui proces, și am propus să realizăm predarea-primirea obiectelor, acestea urmând să fie date în custodia muzeului”, a declarat Kilian Dorr.