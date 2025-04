Povestea Mihaelei Neagu, prima care a deschis un punct gastronomic în Mălâncrav. „Gătesc cu drag și mă bucur să văd turiștii mulțumiți” (foto)

Mihaela Neagu este prima din satul Mălâncrav, județul Sibiu, care a deschis un punct gastronomic local, oferind turiștilor o experiență culinară autentică. În aprilie 2024, Mihaela a deschis porțile afacerii sale, fiind mândră de munca depusă și de tradițiile pe care le păstrează cu drag.

Mălâncrav este o localitate cu tradiții adânci, iar Mihaela este o femeie devotată familiei și gastronomiei. Mama a șapte copii, dintre care șase băieți și o fată, Mihaela a învățat să gătească de mică, alături de mama ei, iar pasiunea pentru bucătărie a însoțit-o de-a lungul vieții. „Mi-a plăcut să lucrez în bucătărie încă din copilărie, alături de mama. Apoi, am învățat singură să prepar mâncarea, chiar dacă mai făceam greșeli la început”, spune Mihaela.

Înainte de a deschide punctul gastronomic, Mihaela a lucrat timp de 13 ani la Fundația Mihai Eminescu, o experiență care i-a oferit nu doar stabilitate financiară, ci și o aprofundare a abilităților de a lucra cu oamenii. „Am lucrat la o casă vecină cu mine unde pregăteam mâncare pentru oaspeți. M-am bucurat foarte mult să văd mulțumirea lor”, povestește Mihaela despre începuturile sale.

După restructurările din cadrul fundației, Mihaela a rămas fără loc de muncă, dar acest lucru nu a descurajat-o. A ales să deschidă un punct gastronomic local, un loc în care să îmbine pasiunea pentru gătit cu dorința de a aduce ceva autentic în satul său natal. „Anul trecut, am luat decizia de a deschide punctul gastronomic. Am făcut toate formalitățile, am obținut toate autorizațiile necesare și am început să gătesc pentru turiștii care ne trec pragul”, spune Mihaela.

Punctul gastronomic „În bucătăria mamei” s-a dovedit rapid a fi un loc de referință pentru turiști, dar și pentru localnici. „Oamenii mă cunosc deja, mi-am format grupuri care vin an de an. Îi primesc cu brațele deschise și mă asigur că pleacă mulțumiți”, explică ea.

Pe lângă mâncărurile tradiționale din Mălâncrav, precum ciorba de legume sau mâncarea de porc, gătită la ceaun, la foc de lemne sau deliciosul lichiu, Mihaela folosește produse din ferma proprie, precum carne de porc, pui, lapte și ouă de casă, pe care le utilizează pentru preparatele sale. „Fiecare preparat pe care îl servesc este făcut cu drag și cu ingrediente de calitate. Dacă nu mai am ouă de casă, merg la vecini să cumpăr”, adaugă Mihaela.

„Omul trebuie să plece mulțumit”

Mihaela își dorește ca toți vizitatorii să aibă o experiență plăcută, iar pentru aceasta pune mult suflet în munca sa. „Omul trebuie să fie mulțumit de ceea ce îi pun pe masă și de ospitalitatea pe care o oferim. Abia apoi mă gândesc la bani. Prioritatea mea este ca oamenii să plece fericiți și să se întoarcă”, afirmă Mihaela.

Deși se ocupă singură de gătit, cu ajutorul fiicei sale la servire, Mihaela este capabilă să pregătească mese pentru până la 100 de persoane. „Fac totul cu grijă, pun pe masă castroanele și fiecare își ia cât vrea. Mă bucur că pot să gătesc pentru mulți și să-i văd mulțumiți”, spune ea.

Turiști din toate colțurile lumii, la punctul gastronomic din Mâlâncrav

O altă caracteristică importantă a punctului gastronomic este că Mihaela pune accent pe produsele bio și pe preparatele tradiționale care sunt apreciate de turiștii din diverse colțuri ale lumii, inclusiv englezi, germani, italieni, spanioli și indieni. „Pe timpul verii, pun flori, fac curtea frumoasă și mă asigur că totul arată perfect pentru oaspeți. Le place să vadă cum am grijă de locul meu, iar acest lucru contează foarte mult pentru ei”, adaugă Mihaela. Visul său pe termen lung este să construiască o șură în grădină și să îmbogățească oferta gastronomică, pentru a atrage și mai mulți turiști în zonă.

Pentru Mihaela, succesul nu înseamnă doar o afacere prosperă, ci și mulțumirea celor care vin să-i guste preparatele. „Omul simte ce este bio și ce este făcut cu drag. Sunt bucuroasă când văd că oamenii sunt fericiți și apreciază ceea ce le ofer”, spune cu mândrie Mihaela.

Cei care doresc să deguste preparatele tradiționale la singurul punct gastronomic din Mălâncrav, „În bucătăria mamei”, sunt invitați să sune din timp la numărul de telefon 0775 213 597.

