Sute de vizitatori la „Brâncuși la Brukenthal”. „Sunt fericit că am văzut măcar o lucrare” (foto, video)

Zeci de iubitori de artă au vizitat sâmbătă dimineața expoziția „Brâncuși la Brukenthal”, unde lucrarea „Enfant” – un bust de copil realizat de Constantin Brâncuși în 1906 – a fost expusă în premieră pentru Transilvania.

Expoziția „Brâncuși la Brukenthal” și-a deschis porțile publicului larg sâmbătă dimineața, iar curioșii din Sibiu, dar și turiștii care vizitau orașul de pe Cibin, nu au ratat ocazia de a vedea lucrările dedicatului sculptor. Bustul „Enfant”, realizat de Brâncuși în 1906, a atras atenția a peste o sută de persoane în prima zi a expoziției.

Cei mai mulți dintre vizitatori au apreciat inițiativa Muzeului Brukenthal de a aduce una dintre celebrele opere ale lui Brâncuși, însă nu au lipsit nici criticile. Unii consideră că biletul de intrare este prea scump pentru a vedea doar o singură sculptură, iar alții au comparat expoziția cu cea din Timișoara din urmă cu doi ani, care a cuprins mult mai multe lucrări ale artistului. Cu toate acestea, majoritatea vizitatorilor nu au regretat alegerea, mulțumiți de experiență.

Ince și Mihael, doi soți aflați în trecere prin Sibiu, au venit să viziteze Muzeul Național Brukenthal și au fost încântați de expoziția lui Brâncuși. „Îmi place mult expoziția. Viața lui este foarte bine descrisă aici și este foarte interesant. Mă așteptam la mai multe sculpturi, dar nu sunt dezamăgită, pentru că doresc să văd întreg muzeul, iar această expoziție este un plus”, a spus Ince.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Mihael, deși s-a așteptat la mai multe lucrări, a fost totuși mulțumit de expoziție. „Mă așteptam să văd mai multe sculpturi, dar am înțeles că Brâncuși a lăsat majoritatea exponatelor în Franța. Totuși, sunt fericit că am avut ocazia să văd măcar o lucrare. Este o experiență valoroasă”, a spus Mihael.

Pe lângă bustul „Enfant”, expoziția include și informații detaliate despre viața și cariera lui Constantin Brâncuși, prezentate pe panouri informative și într-un film documentar.

Cu ocazia deschiderii expoziției, Muzeul Național Brukenthal a lansat o ediție specială de cărți poștale, în colaborare cu Poșta Română Sibiu. Expoziția include și piese din colecțiile Primăriei Municipiului Târgu Jiu și din colecții private.

Expoziția „Brâncuși la Brukenthal” va fi deschisă publicului între 5 și 27 aprilie 2025, conform programului anunțat.