Panică pe strada Doamna Stanca. Un băiețel a căzut într-un canal nesecurizat

Un copil de aproximativ trei ani a căzut într-un canal, duminică, în jurul orei 13:30, pe strada Doamna Stanca. Părinții copilului au încercat să-l scoată din canal, iar trecătorii au intervenit rapid pentru a da o mână de ajutor.

Un incident grav a avut loc duminică după-amiaza, pe strada Doamna Stanca. Un băiat de 3 ani a căzut într-un canal. Potrivit locuitorilor din zonă, gura canalului a fost acoperită doar parțial de mai bine de 2 ani, iar canalul a fost semnalizat în acest timp doar cu o baliză.

Unul dintre trecători, Ștefan Bogdan, a sărit imediat în ajutorul părințiilor pentru a scoate băiatul din canal. „Astăzi un copil a căzut în canal. Eram în trafic și am oprit imediat când am văzut că părinții copilului aveau nevoie de ajutor. I-am ajutat pe părinți ca să îl scoată din canal. Fratele copilului plângea și el. Strada este foarte circulată, nu înțeleg de ce autoritățile nu au reparat canalul până acum”, a spus acesta.

Ștefan a adăugat că problema canalului este una veche. „Canalul a stat așa neprotejat de mai bine de 2 ani. Autoritățile au pus o baliză provizorie, care nu este de ajuns”, a mai spus Ștefan.