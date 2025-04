A murit actorul principal din „Dennis, pericol public”

Jay North, actorul care a devenit faimos în copilărie pentru rolul principal din serialul de televiziune „Dennis the Menace”, a murit la vârsta de 73 de ani, relatează AP News.

North s-a stins din viață duminică, la domiciliul său din Lake Butler, Florida, după o luptă cu cancerul de colon, potrivit prietenei sale vechi Laurie Jacobson și fostei sale agente, Bonnie Vent.

„Avea o inimă mare cât un munte, își iubea profund prietenii. Ne suna frecvent și încheia fiecare conversație cu ‘Te iubesc din toată inima mea’”, a scris Jacobson într-un mesaj de omagiu publicat pe Facebook, relatează Mediafax.

Jay North avea doar 6 ani când a fost ales pentru a-l interpreta pe Dennis, băiețelul zâmbăreț și pus pe șotii, în adaptarea pentru televiziune a popularei benzi desenate create de Hank Ketcham. Serialul, difuzat pe CBS în perioada 1959–1963, a devenit rapid un succes, iar personajul lui Dennis a intrat în inimile a milioane de telespectatori.

În serial, Dennis era cunoscut pentru poznele sale nevinovate, care îl puneau adesea în dificultate pe vecinul său pensionar, domnul George Wilson (interpretat de Joseph Kearns). Rolurile părinților săi erau jucate de Herbert Anderson și Gloria Henry.

După încheierea serialului, North a continuat să joace în producții TV și filme, apărând în titluri precum „The Man from U.N.C.L.E.”, „The Lucy Show”, „My Three Sons”, „Lassie”, dar și în „The Simpsons”. A jucat, de asemenea, în filme ca „Maya” (1966), „The Teacher” (1974) și „Dickie Roberts: Former Child Star” (2003).