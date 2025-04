Măldărășanu, “contră” pentru conducerea lui FC Hermannstadt. “Această chestie e plecată de undeva”

După ce acționarul lui FC Hermannstadt, Ștefan Băcilă a spus public că nu înțelege unele decizii ale antrenorului principal, Marius Măldărășanu a oferit o primă reacție.

Principala nemulțumire a acționarilor clubului este faptul că Ianis Stoica a fost rezervă și a intrat doar în repriza secundă în ultimele meciuri ale lui FC Hermannstadt, deși elvețienii FC Basel și-a trimis reprezentanții să îl vadă la joc. Luni, presa centrală a speculat o despărțire în vară între FC Hermannstadt și Marius Măldărășanu.

”Cum adică aș pleca? Nu a fost nicio discuție cu cei din conducere până acum, luni am avut un antrenament, se pare că totul a plecat de la o știre, că după meciul cu Buzău au aș fi avut o discuție și mi-a sărit în cap tot vestiarul și nu e adevărat. Adevărul este că eu am avut o discuție după meciul de la Reșița, care s-a vrut a fi una motivațională, pentru că urma un meci cu Gloria Buzău, care este ultima clasată. În discuție au fost 3 jucători, referitor la anumite faze din teren și a fost o chestie vizavi de Valerică Găman, care s-a dus puțin în zona personală. Discuția a avut loc după meciul cu Reșița, în teren, iar în tribuna bazei, unde noi ne antrenăm erau și Daniel Niculae și Radu Neguț. După meciul cu Buzău eu am fost foarte pozitiv și le-am zis că dacă le reproșez ceva este vorba doar despre joc”, a declarat Măldărășanu pentru iAMsport.

”Daniel Niculae mi-a trimis o ciornă”

Antrenorul a discutat și pe marginea contractului cu sibienii, care este scadent în vară. Conform presei centrale, clubul i-a oferit tehnicianului un nou contract pentru suma de 12.000 euro lunar, unul substanțial mărit față de cel actual, însă Măldărășanu vrea mai mult.

”Referitor la contract, la un moment dat a fost doar o propunere, atât, nu ne-am înțeles, dar nu am spus că plec, îmi voi duce contractul până la final. Rămâne de văzut dacă ne înțelegem. La un momendat a fost o ciornă trimisă de Daniel Niculae pe baza căreia să discutăm, i-am spus că nu e în regulă, și mai mult nu spun, pentru că nu aș vrea să îmi negociez contractul în presă. Negocierile pot fi pozitive sau nu. Dacă nu ne înțelegem, putem să ne strângem mâna. Dacă Măldărășanu nu va mai fi la FC Hermnanstadt, va fi în altă parte” a mai afirmat tehnicianul pentru sursa amintită.

Antrenorul ploieștean a afirmat și el de mai multe ori, în spațiul public, că 4 ani la un club este cam mult și a adus în discuție inclusiv o pauză, după stresul acumulat în ultimul timp.

”Am tras un semnal de alarmă”

Acționarul Ștefan Băcilă a fost nemulțumt de declarația tehnicianului făcută după eșecul cu Buzău, în care Măldărășanu anunța că echipa se va bate la retrogradare. Tehnicianul spune că a vrut mai mult să tragă un semnal de alarmă după rezultatul negativ de pe ”Municipal” cu Gloria.

”Suntem pe locul 1 în play-out, suntem în semifinalele Cupei, adică și atunci când e bine nu e bine. Este de înțeles că toate echipele din play-out se bat la retrogradare, am dat mereu exemplul Astrei, care a terminat la un punct de play-off, dar a retrogradat. Eu trebuie să suflu și în iaurt. Noi, în acest moment suntem la 5 puncte de baraj. Noi ne dorim să terminăm pe primul loc și am mai spus asta, dar dacă noi pierdem cu Gloria Buzău, nu trebuie să tragem un semnal de alarmă? Eu asta cred. Pe mine nu m-a sunat nimeni din conducere să-mi reproșeze ceva. S-a așteptat o înfrângere ca să apară anumite chestii ca să destabilizeze, dar asta nu se va întâmpla. Distanța dintre noi și tribună unde era conducerea, era de 20 de metri. Dacă cei din conducere vor să mă demită nu știu, pe mine nu m-au anunțat. Eu am meci în trei zile, mă anunțau până acum. Această chestie e plecată de undeva”, a declarat Măldărășanu.