Președinta CJ Sibiu, ”elevă” la cursurile de dansuri tradiționale. Daniela Cîmpean s-a prins în horă (video)

Cursurile gratuite de dans organizate la Muzeul ASTRA din Sibiu au ajuns la final, iar cei 25 de cursanți care au participat la această experiență culturală au descoperit bucuria mișcării și a tradițiilor dansurilor românești și săsești. Cursurile s-au adresat adulților cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani și au avut loc în perioada 8 martie – 5 aprilie 2025, cu sesiuni săptămânale de câte o oră și jumătate, sâmbăta.

În weekend, participanții au avut ocazia să învețe și să se bucure de jocuri tradiționale românești, cum ar fi Jiana, Hațegana, Sârba, Brașoveanca și Învârtita, dar și dansuri tradiționale săsești specifice zonei Sibiului. Cursurile au fost susținute de instructori renumiți, printre care Dorina Tarcea și Ioan-Valer Burnete, membri ai Ansamblului Veteranii Junii Sibiului, și Sebastian Arion, coordonatorul Trupei de dansuri tradiționale săsești a Forumului German din Sibiu.

În cadrul unui eveniment special, doamna Daniela Cimpean, Președinta Consiliului Județean Sibiu, a fost alături de cursanți pentru a premia performanțele acestora și pentru a încuraja păstrarea tradițiilor dansurilor populare în comunitate.

Proiectul s-a desfășurat în cadrul inițiativei Dance as Intangible Cultural Heritage: New Models of Facilitating Participatory Dance Events (Dance – ICH), cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă – Creative Europe. Cursurile au fost organizate la Pavilionul Muzeal Multicultural, Sala Atelier, în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.