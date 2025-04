Purtate, dar nu uitate - campania Electric Castle și NEPI Rockcastle de reciclare a hainelor a ajuns și la Sibiu

Între 7-13 aprilie, publicul din Sibiu este așteptat să contribuie la reducerea deșeurilor textile, aducând hainele uzate în spațiul special amenajat din Promenada Mall. Pot fi donate orice tipuri de haine, atâta timp cât sunt curate, indiferent de material sau gradul de uzură. Lenjeria intimă sau încălțămintea nu sunt acceptate pentru donare.

Pentru al doilea an consecutiv, campania „It’s not Goodbye. It’s Rock It Later.” își propune să contribuie la educarea publicului din România cu privire la importanța reciclării deșeurilor din textile. Toate hainele colectate vor ajunge în atelierele de upcycling textil Velements. Anul acesta, reciclarea ia o nouă direcție. Dacă anul trecut a fost creată o colecție de haine, anul acesta vor fi create obiecte de design interior, precum pături, abajururi, perne, covoare, scaune etc. Noile piese decorative vor fi donate către centrele de zi World Vision, însă mai întâi vor putea fi admirate, în luna mai, într-o expoziție specială la Romanian Design Week și într-o zonă special amenajată în cadrul Electric Castle 2025.

Campania națională a debutat, în martie a.c., la Bucuresti, la Promenada Mall, unde, în două săptămâni, s-a strâns peste o tona de haine.

Mai multe detalii despre campanie și punctele de colectare pot fi găsite pe electriccastle.ro/rockitlater.