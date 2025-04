Scandal la un festival de muzică ușoară și populară la Cisnădie. Organizatorii acuzați de favoritisme

După decernarea premiilor la Festivalul Național Voci în Armonie din Cisnădie, un conflict a izbucnit între părinți și organizatori. Mai mulți părinți au acuzat că au existat favoritisme și că muzica populară nu a fost apreciată corespunzător în cadrul concursului, în timp ce premiile au fost acordate doar pentru muzica ușoară. Marius Tuță, directorul Casei de Cultură din Cisnădie, neagă cu vehemență acuzațiile spunând că premiile s-au dat după criterii clare și transparente.

A doua ediție a Festivalului Național Voci în Armonie s-a terminat cu un conflict între organizatori și mai mulți părinți nemulțumiți de jurizare. Doina, mama unei concurente, a vorbit despre experiența fiicei sale, care a plecat acasă fără niciun premiu.

„Sâmbătă și duminică a avut loc un concurs de muzică ușoară și muzică populară, organizat de Casa de Cultură din Cisnădie. Cei care au interpretat muzică populară au primit doar trei mențiuni. Premiile 1, 2 și 3 au fost acordate doar la muzica ușoară. Au fost copii care au plecat acasă plângând. Cultura noastră este călcată în picioare. Noi am venit din Șura Mare la concurs. Cum să dai o mențiune pentru folclor unei ie care nu era autentică? Folclorul românesc a fost amestecat cu muzica ușoară. Fiica mea nu a primit niciun premiu”, a declarat Doina, mama unei concurente nemulțumite de rezultat.

Directorul Casei de Cultură: „Noi am fost corecți”

Pe de altă parte, Marius Tuță, directorul Casei de Cultură din Cisnădie și organizator al evenimentului, a venit cu o replică fermă și a respins acuzațiile de favoritisme. El a explicat că premiile au fost acordate pe baza unor criterii clare și obiective, iar concursul s-a desfășurat conform regulamentului stabilit.

„Doamnele nu au citit bine regulamentul. În toată țara, copiii sunt obișnuiți să primească premii, dar noi am fost corecți. Copiii care au participat la muzica populară nu au fost foarte bine pregătiți. Până la urmă, oamenii au înțeles că a fost vorba despre o juricare corectăNu a fost vorba de favoritisme. Juriul a avut doar o listă cu participanții, nu și cu profesorii care i-au îndrumat. Copiii doamnei Simionescu au cântat cel mai bine și echilibrat. Nu trebuie uitat că juriul a fost format din persoane respectabile, precum Radu Nechifor, Robert Botezan, Mihai Neagu și Corina de la Liceul de Arte. Doamna era supărată că fiica ei nu a primit premiu. A venit nervoasă la noi și a spus că i-au fost punctate ținutele cusute manual, dar foarte puțin. În concursul „Voci în armonie”, la muzica ușoară, copiii s-au prezentat extraordinar, dar la muzica populară au cântat fals, motiv pentru care nu am acordat premii. În final, am acordat 3 premii la muzica populară.”

Casa de Cultură Cisnădie a făcut precizări în mediul public pentru a clarifica situația jurizării la cea de-a doua ediție a Festivalului Național Voci în Armonie din Cisnădie.