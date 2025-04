Bolojan anunță că o companie mare din Sibiu ”a preluat o parte din comenzi pe partea de apărare”

Ilie Bolojan a anunțat marți că o companie din Sibiu care activează în industria de automotive a reușit să prea o parte din comenzi din industria de apărare. Președintele interimar a confirmat că este vorba de Compa Sibiu.

Bolojan e de părere că trebuie ”să ne consolidăm industria de apărare, iar companiile din industria de automotive, care vor avea un posibil recul în perioada următoare, să se reconvertească în industria de apărare”

Președintele interimar Ilie Bolojan a declarat, marți, că România are două variante pe termen mediu: reforme ordonate care ar putea evita creșteri de taxe și impozite sau să nu se facă aceste reforme și atunci noi taxe și impozite vor fi absolut necesare.

Ilie Bolojan a fost întrebat, marți, într-o conferință de presă, care sunt planurile pentru a proteja economia României, în condițiile în care țara noastră a fost prinsă pe picior greșit, cu un deficit bugetar uriaș, cu datorii externe foarte mari, cu o absorbție a fundurilor europene limitată.

„Lumea politică românească are două soluții, indiferent de cine va fi președintele României și indiferent de cine va fi în guvernare. O soluție este să facă reforme ordonate, în așa fel încât perioada de un an și jumătate care va veni după aceste alegeri, care este o perioadă de oportunitate pentru țara noastră de a-și reforma statul să fie folosită așa cum trebuie și deci să facem reforme ordonate, să reducem cheltările statului, să debirocratizăm, să stabilim reguli bune, să ne susținem niște politici industriale, ceea ce înseamnă că într-o astfel de situație costurile sociale vor fi mai mici și vom putea evita creșteri de taxe și de impozite. A doua variantă este să se intre în niște conflicte, de exemplu, între președinte și guvernare sau să nu se facă aceste reforme și va fi doar o problemă de timp până vom intra într-o situație în care creșterea de taxe și de impozite, nu creșterea de venituri prin încasarea mai bună a celor care sunt stabilite, deci noi taxe și impozite vor fi absolut necesare pentru că aceste deficite nu pot fi echilibrate de pe o zi pe alta”, a spus Bolojan.

Potrivit acestuia, orice scădere de cheltuieli înseamnă efecte abia peste câteva luni de zile, poate peste un an, pentru că e nevoie de timp pentru a face anumite lucruri, iar în condițiile în care generezi creștere de taxe de pe o zi pe alta, fără consultarea mediului de afaceri, fără o anumită pregătire, „nu faci decât să bulverzezi practic întrega economie”.

„Și eu sper în decizii raționale care vor fi luate în perioada următoare. Este o chestiune nu de opțiune, ci pur și simplu o chestiune strategică pentru țara noastră”, a mai spus Bolojan.

Președintele interimar a mai fost întrebat cât de aproape suntem de recesiune, în condițiile impunerii taxelor vamale de către Donald Trump.

„Taxele vamale, așa cum v-am spus, nu au cum să facă bine, cel puțin economiei europene. Sper că în perioada următoare să se confirme că sunt juste, poate pentru Statele Unite, asta rămâne de văzut, dar în mod cert, dacă nu se ajunge la o soluție negociată, va însemna încetinirea comerțului, cum cel transatlantic înseamnă miliarde, sute de miliarde de euro în fiecare an. Vă puteți imagina că orice așa de încetinire înseamnă o încetinire indirectă a economiei europene. Și așa cum am spus, nu putem să evităm un efect și asupra țării noastre, chiar dacă nu suntem noi principali vizați de o astfel de descădere, dar companiile noastre, peste 25% din ceea ce produce economia românească, care merge spre export, se duce în zona de automotive și inevitabil vom fi afectați”, a explicat Bolojan.

Compa Sibiu, dat exemplu de Bolojan

De asemenea, Ilie Bolojan a precizat că ceea ce se încearcă să se facă, inclusiv în zona de apărare, prin accesarea acestui credit care îl pune la dispoziție Uniunea Europeană pentru a ne întări apărarea și securitatea, „este ca prin negocierile care le derulăm în aceste zile, prin grupul de lucru care a fost format și prin integrarea industriei de apărare de stat cu cea privată, să facem ca o parte din aceste fonduri care sunt obligatorii să fie cheltuite de către țara noastră pentru a ne consolida apărarea și securitatea, să se întoarcă într-o măsură cât mai mare și în economia românească”.

„Și asta cred că trebuie să facem, în așa fel încât să ne consolidăm industria de apărare, iar companiile din industria de automotive, care vor avea un posibil recul în perioada următoare, să se reconvertească în industria de apărare. Și ceea ce a făcut compania Compa din Sibiu, pentru că știu acest caz, cred că este un lucru bun și și-au putut menține o cifră de afaceri, preluând o parte din comenzi pe partea de apărare și cred că dacă putem face acest lucru cu mai multe companii, cred că este un lucru bun pentru a menține locurile de muncă și câștigurile în România”, a mai spus Bolojan.