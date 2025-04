Chituță răspunde acuzațiilor Parohiei Evanghelice legate de ”Christmas at the Palace”: ”Până anul trecut nu a fost nici o problemă”

Managerul Muzeului Național Brukenthal, Alexandru Chituță răspunde acuzațiilor Parohiei Evanghelice privind nerespectarea contractului de comodat.

Contractul de comodat între Muzeului Național Brukenthal și Parohia Evanghelică a devenit un subiect mult discutat, în condițiile în care Consistoriul Bisericii Evanghelice nu mai este de acord cu organizarea evenimentului „Christmas at the Palace” și ridică mai multe „pretenții” financiare. (DETALII AICI)

Alexandru Chituță, managerul Muzeului Național Brukenthal, a oferit un răspuns în legătură cu acuzațiile formulate de Parohia Evanghelică privind nerespectarea contractului de comodat.

„Conform acordului încheiat între Ministerul Culturii și Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România, la 28 decembrie 2005, și semnat de Ministrul Culturii de la acea vreme, Adrian Iorgulescu, și episcopul Kilian Dorr, se stipulează că administrarea bunurilor mobile și imobile retrocedate sau care urmează a fi retrocedate revine Muzeului Național Brukenthal. Muzeul este administratorul acestor bunuri și răspunde de gestionarea acestora în baza unui contract de comodat. Potrivit regulamentului de organizare și funcționare al muzeului, există un Consiliu de Administrație format din 6 membri din partea parohiei, 6 membri din partea muzeului și managerul”, a declarat Chituță.

În continuare, managerul muzeului a detaliat o discuție din cadrul Consiliului de Administrație din 2023, referitoare la evenimentul „Christmas at the Palace”. „În luna octombrie a anului 2023, evenimentul a fost discutat și votat în Consiliul de Administrație. Kilian Dorr a fost de acord cu realizarea acestuia, iar în 2024, Consiliul de Administrație al Muzeului Național Brukenthal a aprobat organizarea evenimentului, care face parte dintr-o serie de manifestări destinate promovării muzeului și a Palatului Brukenthal. Mai mult decât atât, în cadrul evenimentului Crăciun la Palat au fost membri ai parohiei și membri ai Forumului Democrat al Germanilor, pe care i-am văzut in curte. Au stat aproximativ 30, 40 de minute și au băut un pahar de vin și s-au simțit bine. Eu nu am primit din partea membrilor Consiliului de Administrație o sesizare că au fost probleme. În schimb, i-am văzut că au venit, au participat, au asistat și s-au bucurat de acest eveniment. Până anul trecut când unii membri ai parohiei s-au arătat deranjați, nu a fost nici o problemă cu evenimentul”, a adăugat Chituță.

Citește și: Parohia Evanghelică acuză Muzeul Brukenthal de nerespectarea contractului de comodat. „Nu a fost cerut acordul pentru Christmas at the Palace”

„Nu am cunoștință de vreun fond de cheltuieli”

Referindu-se la eventualele cheltuieli, Chituță a subliniat că nu cunoaște intenția Parohiei Evanghelice de a realiza un fond pentru renovarea muzeului. „Nu am cunoștință de vreun fond de cheltuieli asociat muzeului din partea parohiei. Cel puțin în ultimii 10 ani, Parohia Evanghelică nu a investit nici măcar un leu în Muzeul Național Brukenthal. Conform acordului, finanțarea muzeului se va realiza în continuare, ca și până acum, fără contribuții din partea Parohiei Evanghelice din Sibiu. Prin urmare, nu sunt la curent cu aceste informații și nu am cunoștință despre crearea unui fond accesibil pentru renovări și alte cheltuieli”, a spus acesta.

Cafenea în incinta Palatului Brukenthal

În ceea ce privește ideea unei cafenele în incinta Palatului Brukenthal, managerul muzeului a clarificat: „Am spus foarte clar că suntem de acord cu realizarea unei cafenele în Palatul Brukenthal, însă, în acest caz, muzeul trebuie să facă toate demersurile legale necesare pentru organizarea unei cafenele în spațiul pe care îl administrează. Nu putem permite ca Parohia Evanghelică să organizeze o activitate comercială într-un muzeu pe care noi îl administrăm și pentru care suntem responsabili. Acest lucru nu se poate”, a conchis Chituță.