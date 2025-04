Instagram interzice funcția Live pentru adolescenții sub 16 ani

Meta a anunțat o serie de măsuri suplimentare pentru protecția adolescenților pe platformele sale, începând cu interzicerea funcției Live pe Instagram pentru tinerii sub 18 ani. Potrivit The Guardian, această nouă regulă vizează în mod special utilizatorii cu vârsta sub 16 ani, care nu vor mai putea accesa funcția Live decât cu permisiunea părinților. De asemenea, aceștia vor avea nevoie de consimțământul părinților pentru a dezactiva funcția care cenzurează automat imaginile ce conțin nuditate suspectă în conversațiile lor private.

Modificările sunt parte dintr-o extindere mai largă a sistemului de conturi pentru adolescenți, care a fost introdus anul trecut pe Instagram și va fi acum extins și pe Facebook și Messenger. Aceste conturi vor activa automat setări de siguranță care permit părinților să stabilească limite zilnice de utilizare a aplicațiilor, să blocheze accesul adolescenților la Instagram în anumite ore și să aibă vizibilitate asupra persoanelor cu care aceștia schimbă mesaje.

Noile funcționalități vor fi disponibile în prima fază în Statele Unite, Regatul Unit, Australia și Canada. De asemenea, pentru utilizatorii cu vârste între 16 și 17 ani, aceștia vor putea modifica setările contului în mod independent, în timp ce minorii sub 16 ani vor avea nevoie de permisiunea părinților pentru a face schimbări.

Organizațiile de protecție a copilului, precum NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children), au salutat măsurile adoptate de Meta, dar au subliniat că acestea trebuie să fie completate cu acțiuni proactive pentru a preveni apariția materialelor dăunătoare pe platformele companiei. Matthew Sowemimo, șeful politicii pentru siguranța copiilor online la NSPCC, a declarat că, pentru ca aceste măsuri să fie cu adevărat eficiente, trebuie să existe și măsuri preventive care să împiedice proliferarea conținutului periculos pe Instagram, Facebook și Messenger.