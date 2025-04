Andreas, băiețelul cu autism din Sibiu, are nevoie de donații pentru terapie

Andreas, băiețelul cu autism din Sibiu, are nevoie în continuare de susținerea sibienilor pentru a continua ședințele de terapie. Monica, mama copilului, afirmă că ședințele au devenit mai scumpe și, astfel, mai greu accesibile.

Andreas, este copil de aproape patru ani care are nevoie de ajutorul comunității sibiene pentru a continua ședințele de terapie, care îl ajută foarte mult pe zi ce trece. Dacă anul trecut o singură ședință de terapie era 100 de lei, acum costă 110 lei iar fiecare leu în plus este mai greu de găsit de către părinții lui Andreas. Băiețelul are nevoie de cel puțin trei ședințe pe săptămână până la vârsta de aproximativ 10 ani, pentru a reduce anumite comportamente.

În prezent, Andreas face terapie comportamentală, stimulare cognitivă și a limbajului pentru a putea vorbi și nu numai. „Andreas face terapie de trei, patru ori pe săptămână. O ședință de terapie costă acum 110 de lei și este greu să ne permitem. Andreas este în proporție de 80 la sută recuperabil dacă face terapie”, a spus mama copilului Monica Dobrilă.

Cei care pot să âl ajute pe Andreas cu o donație o pot face în contul mamei:

Nume titular: Dobrila Maria-Monica

Cont: RO58 BRDE 330S V979 5651 3300

Moneda: RON