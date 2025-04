Decizie importantă la FC Hermannstadt legat de Măldărășanu. Niculae: ”După meciul cu Petrolul”

Președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae a anunțat că la începutul săptămânii viitoare vor fi reluate tratativele cu antrenorul Marius Măldărășanu, al cărui contract este scadent în vară.

Conducerea clubului FC Hermannstadt nu a ajuns încă la un acord financiar pentru prelungirea contractului cu antrenorul Marius Măldărășanu. Clubul i-a propus tehnicianului un contract îmbunătățit față de sezonul actual, cu un salariu lunar mărit de la 10.000 euro la 12.000 euro, la care se adaugă prime de meci și bonusuri, dar Măldărășanu cere mai mult.

CITEȘTE ȘI: Anunț important de la administratorul judiciar al FC Hermannstadt. Echipa nu iese din insolvență

Daniel Niculae a anunțat că va relua discuțiile cu tehnicianul după jocul cu Petrolul, când vor fi câteva zile mai libere. „Vorbesc zilnic cu Marius Măldărășanu. După meciul cu Petrolul o să mai avem încă o discuție pe tema prelungirii contractului. Noi i-am făcut o propunere de prelungire, am așteptat să treacă aceste meciuri grele, au fost într-un interval destul de scurt. Am jucat la Sepsi, am jucat la Reșița și acasă cu Buzău. Vine imediat meciul de vineri cu Petrolul, iar săptămâna viitoare o să mai avem o discuție. Îmi doresc din tot sufletul să rămână și să facem o treabă bună și în sezonul următor. Am văzut în presă că era 100% semnat cu patru ore înainte, după care era 90% plecat și a doua zi iarăși era sigură semnarea contractului. Când va fi sigur, sper să vă anunțăm asta cât mai curând pe rețelele de socializare ale clubului”, a declarat Daniel Niculae la Fanatik live.

Conducătorul clubului sibian a dezmințit faptul că la echipă ar fi tensiune după eșecul cu Gloria Buzău.

CITEȘTE ȘI: Măldărășanu, “contră” pentru conducerea lui FC Hermannstadt. “Această chestie e plecată de undeva”

”Nu este o atmosferă tensionată, am văzut că toată lumea vorbește că ar fi tensiune. Este o atmosferă neplăcută pentru că nu am reușit să câștigăm și am pierdut acasă contra unei echipe pe care am dominat-o. Fotbalul nu se termină aici, cum am reușit să câștigăm contra unor formații mult mai bine cotate, așa putem să facem și de acum încolo. Cu trei puncte contra Buzăului ne-am fi pus puțin la adăpost primul loc în play-out, dar nu mai putem întoarce soarta jocului și ne concentrăm doar pe ce avem de făcut, ne așteaptă un meci vineri acasă cu Petrolul. Trebuie să intrăm concentrați și să reușim să câștigăm cu Ploiești, suntem în luptă directă cu ei la locul 7, este diferență de doar un punct, dar și celelalte echipe din spate s-au apropiat. Trebuie să începem să câștigăm meciurile de acasă, avem mare nevoie de puncte ca să ne consolidăm poziția din față în play-out.”

”Sunt lucruri normale într-un vestiar”

Daniel Niculae a discutat și despre nemulțumirile unor jucători care joacă mai puțin sau aproape deloc, cum este cazul lui Găman.

CITEȘTE ȘI: Un patron din Superligă, fericit după eșecul lui FC Hermannstadt. ”M-am bucurat că a pierdut Sibiul”

”Sunt lucruri normale care se întâmplă într-un vestiar sau la un meci, nu poți să mulțumești pe toată lumea. Mie îmi place când îi văd supărați că nu joacă, sau că nu intră de la început, asta înseamnă că își doresc foarte mult să joace, să ajute echipa și să facă treabă. După victoria cu Reșița din cupă a fost o ședință normală cu jucătorii, în care au fost scoase în evidență lucrurile pozitive, dar și cele mai puțin pozitive. În fotbalul niciodată nu ai liniște, toate echipele din play-out se bat pentru evitarea retrogradării, odată cu trecerea etapelor se face o diferență între cele din față și cele din subsolul clasamentului” a mai spus Daniel Niculae la Fanatik live.