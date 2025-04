anunț șoc al lui măldărășanu. “99 % nu voi semna prelungirea cu fc hermannstadt” (video)

Într-o conferință de presă susținută joi la Sibiu, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a anunțat că în proporție de 99% nu își va prelungi contractul scadent în vară.

Marius Măldărășanu a anunțat public că nu va mai continua la Sibiu, după patru ani în care a ocupat postul de antrenor principal al echipei. Tehnicianul a spus că se mai răzgândește doar dacă vor fi schimbări în cadrul clubului, fără a detalia ce anume îl nemulțumește.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

”Vorbim și de prelungire, urma să mă întrebați sigur, s-a scris că în proporție de 99% nu rămân la Sibiu, e adevărat. L-am avut pe Dinu Vamă președinte, când îl întrebam de bani ne spunea că 99% miercuri, dar nu ne dădea banii. Posibil ca 1% să fie mai mare decât 99%, e posibil, dar vor trebui schimbări făcute, pentru că aici va depinde ce se va întâmpla în club” a anunțat Marius Măldărășanu.

Cum se cunoaște, tehnicianul nu a ajuns deocamdată la un acord financiar cu patronii lui FC Hermannstadt, dar președintele Daniel Niculae va relua discuțiile zilele viitoare.

”Vreau să punctez niște lucruri visavis de cele întâmplate în această săptămână, s-au scris foarte multe lucruri neadevărate, vreau ca suporterii să știe adevărul. După meciul cu Buzăul a fost doar o supărare normală după o înfrângere, pe fondul unui joc bun, mingea nu a vrut să intre în poartă, ce am spus la interviurile de după meci le-am spus și băieților în vestiar. Nu a fost nicio tensiune între mine și vreun jucător. S-a scris în Fanatik că mi-au sărit jucătorii în cap, dar ei nu mi-au sărit în cap nici după 6 înfrângeri consecutive, au coborât din autocar după conferința mea de la Craiova când am vrut să renunț, ca să nu plec. De ce aceiași jucători să îmi sară în cap după o înfrângere, când totuși lucrurile sunt ok? Acea ședință a fost după meciul de la Reșița, a fost o discuție provocată, pentru că urma un meci contra ultimei clasate, în ideea să fim foarte montați pe teren. Am discutat de niște nereguli pe teren și visavis de doi jucători care sunt la final de contract, îmi doresc ca ei să joace pentru a prinde contracte aici sau în altă parte, este bine pentru toată lumea. La acea discuție de pe terenul Obor, la 20 de metri erau și Daniel Niculae și directorul sportiv, poate dacă clubul ieșea cu un comunicat mai repede, lucrurile nu se mai duceau spre penibil acest conflict. Fanatik nu are ceva cu mine, cu clubul, a primit o știre, a aruncat-o. Știrea vine de undeva, de la cineva care vrea să destabilizeze, aș fi preferat ca a doua zi să mă sune să ceară și punctul meu de vedere” a mai punctat tehnicianul echipei de pe malul Cibinului.

”Nimeni nu schimbă ce merge bine”

Măldărășanu s-a referit și la situația lui Găman, care după accidentare a pierdut postul de titular în lupta cu Căpușă.

”A fost o discuție mai personală cu Valerică Găman, toată lumea trebuie să înțeleagă că el a fost și este un jucător foarte important pentru noi, până la un moment dat a jucat poate cel mai mult, după care s-a accidentat, iar găselnița mea a fost Căpușă, așa cum a fost și Oroian în momentul în care s-a vândut Opruț. Căpușă a jucat foarte bine în multe meciuri, cu Sepsi a jucat cu cartea în mână. În momentul în care revii după o accidentare, nu înseamnă că trebuie să joci nepărat. Cum la portari este numărul 1,2, 3, același lucru este și la nivelul fundașilor centrali, este foarte greu să schimbi acolo tot timpul. După ce s-a accidentat Găman, am mers bine, am avut două meciuri fără înfrângere, nimeni nu schimbă ce merge bine. Că sunt nemulțumiți și nu sunt într-o zonă de confort e foarte bine, dar scandal nu este, scandal e la Buzău” a declarat Măldărășanu.

”Nu sunt eu un om mic, am o mentalitate sănătoasă”

După ce acționarul Ștedan Băcilă a fost suprins neplăcut de faptul că tehnicianul a declarat că echipa se bate pentru evitarea retrogradării, Măldărășanu a dat replica. ”Aș fi declarat la fel și dacă câștigam cu Buzăul. Le-am dat băieților exemplu cu Astra, care a retrogradat direct după ce a terminat sezonul regular la un punct de play-off, știți ce s-a întâmplat în acel an și cu Hermannstadt. Dacă Farul câștiga cu Sepsi, Sf. Gheorghe era acum pe loc de baraj, eu suflu și-n iaurt. Am fost foarte inconstanți în acest campionat, victorii, înfrângeri, distanța este foarte mică, ăsta e sistemul din play-out, când ești acolo în primul rând trebuie să îți asiguri salvarea. Asta nu înseamnă că nu îmi doresc să terminăm pe locurile 7-8, că nu avem drept de cupe europene e altceva, de asta am zis ca jucătorii să stea în gardă. Nu că sunt eu un om mic, am o mentalitate foarte sănătoasă”

FC Hermannstadt va juca vineri, de la ora 20.30 la Sibiu cu Petrolul Ploiești, în etapa a 4-a a play-out-ului Superligii.