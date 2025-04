compania de arte marțiale a lui jackie chan vine la fits. chiriac: „avem o surpriză extraordinară”

O prezență spectaculoasă va marca ediția din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS). Compania de arte marțiale a lui Jackie Chan va susține două reprezentații la Sibiu, pe 26 și 27 iunie.

Anunțul prezenței companiei de arte marțiale, deținută de Jackie Chan, a fost făcut de Constantin Chiriac, directorul Teatrului Național „Radu Stanca”, în cadrul unei conferințe de presă susținute joi, 10 aprilie. „Avem o surpriză extraordinară pentru dumneavoastră din China, cu „11 luptători”. Este compania lui Jackie Chan, care vine la Sibiu în 26 și 27 iunie. E un lucru extraordinar”, a declarat Chiriac.

El a povestit cum a început această dorință de a aduce trupa la FITS, încă din urmă cu două decenii.„Am avut șansa, în urmă cu mulți ani, să fac un tur complet al Chinei. Atunci am ajuns și la centrul de la Shaolin, unde am văzut un spectacol care m-a impresionat profund – se întâmpla acum vreo douăzeci de ani. Tehnica, disciplina și lucrurile incredibile pe care le făceau luptătorii și gânditorii Shaolin m-au marcat atât de tare, încât mi-am spus că această trupă trebuie, într-o zi, să ajungă și în România.”

Pe atunci, trupa nu era cunoscută la nivel internațional și nici în atenția actorului și regizorului Jackie Chan. Însă Constantin Chiriac a continuat să insiste an de an. „Am început atunci să insist, pe lângă toți prietenii mei importanți din China – și credeți-mă, am destui. Am apelat inclusiv la canale diplomatice. Iar acum, în sfârșit, trupa pe care mi-am dorit de atâta vreme să o aduc va fi aici”, a mai spus Chiriac.

Spectacolele companiei promise pentru FITS se anunță a fi un adevărat eveniment, combinând elemente de arte marțiale tradiționale cu o puternică expresivitate artistică, specifice stilului promovat de Jackie Chan.

