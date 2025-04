deschidere spectaculoasă la fits. acrobații la înălțime în piața mare și spectacol de drone

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) promite o deschidere spectaculoasă în acest an, cu evenimente impresionante desfășurate în mai multe spații emblematice ale orașului. Constantin Chiriac, directorul Teatrului Național „Radu Stanca” și președintele FITS, a oferit joi, 10 aprilie, detalii despre debutul ediției din 2025.

În Piața Mare din Sibiu, publicul va putea urmări „Rugby Acrobatic”, un spectacol de trapez volant realizat pe o structură de 18 metri, cu acrobații aeriene spectaculoase, ce îmbină sportul cu arta circului contemporan. Tot în prima zi a festivalului, Biserica Evanghelică va găzdui un concert special susținut de violonistul Alexandru Tomescu, în onoarea aniversării lui George Enescu.

„Facem o deschidere cu Alexandru Tomescu în Biserica Evanghelică – un spectacol dedicat aniversării lui Enescu, cu totul și cu totul aparte. Ne bucurăm că putem reveni în acel spațiu. Tomescu vine însoțit de un mare chitarist, pe care l-a invitat special pentru acest eveniment. Va ține locul unei întregi orchestre simfonice”, a declarat Constantin Chiriac.

În plus, FITS aduce din nou spectacolele cu drone, devenite deja tradiție la edițiile recente. Anul acesta, însă, există o noutate: o competiție între două echipe care vor prezenta coregrafii aeriene spectaculoase. „Avem atât în deschidere, cât și în închidere, două spectacole cu drone, pe care încercăm să le îmbunătățim în fiecare an. Este pentru prima dată când festivalul găzduiește o competiție de acest gen. O echipă din România a conceput primul astfel de spectacol, iar acum a apărut și o a doua echipă. Nu pot spune cine va fi câștigător, dar competiția va avea loc pe 17 aprilie. Este o competiție benefică, care aduce un plus de creativitate și inovație festivalului”, a adăugat Chiriac.

