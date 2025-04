exclusiv: reacție de la fc hermannstadt după anunțul lui măldărășanu că pleacă. băcilă: ”vrem să continuăm”

Acționarul clubului FC Hermannstadt, Ștefan Băcilă a anunțat public că va continua negocierile cu antrenorul Marius Măldărășanu pentru prelungirea contractului scadent în vară.

După ce antrenorul Sibiului, Marius Măldărășanu a anunțat public în conferința de presă că în proporție de 99% nu va mai continua la FC Hermannstadt, acționarul Ștefan Băcilă a replicat că și-l dorește în continuare pe tehnicianul ploieștean pe banca echipei.

”Noi în continuare considerăm că negociem cu el și vom face tot ce depinde de noi ca Măldărășanu să continue la Sibiu. Pentru acest sezon trebuie să ne atingem obiectivele. Pentru sezonul viitor ne propunem să ieșim din insolvență cât mai rapid și ne dorim să facem o performanță notabilă alături de antrenorul Măldărășanu” a anunțat Ștefan Băcilă exclusiv pentru Ora de Sibiu.

După ce acționarul Ștefan Băcilă a declarat că fost surprins neplăcut de faptul că tehnicianul a declarat că echipa se bate pentru evitarea retrogradării, Măldărășanu i-a dat replica în conferința de presă susținută joi la Sibiu.

”Mai sunt oameni care sapă în jurul fundației”

Tehnicianul a asemănat relația sa cu clubul cu una de cuplu. ”Aș fi declarat la fel și dacă câștigam cu Buzăul. Le-am dat băieților exemplul cu Astra, care a retrogradat direct după ce a terminat sezonul regular la un punct de play-off, știți ce s-a întâmplat în acel an și cu Hermannstadt. Dacă Farul câștiga cu Sepsi, Sf. Gheorghe era acum pe loc de baraj, eu suflu și-n iaurt. Am fost foarte inconstanți în acest campionat, victorii, înfrângeri, distanța este foarte mică, ăsta e sistemul din play-out, când ești acolo în primul rând trebuie să îți asiguri salvarea. Asta nu înseamnă că nu îmi doresc să terminăm pe locurile 7-8, că nu avem drept de cupe europene e altceva, de asta am zis ca jucătorii să stea în gardă. Nu că sunt eu un om mic, am o mentalitate foarte sănătoasă. E patron, poate să critice, suntem plătiți, însă…..Măldă, nu speli vasele? Măldă, nu ai făcut patul! Măldă, nu ai dus gunoiul! Dar, Măldă mai dă și el cu aspiratorul. Chiar așa, nu fac nimic bun? Mă îtreb și eu, nu știu, e o nebuloasă în mintea mea acuma. Lucrurile s-au stricat un pic din vară, vreau ca suporterii să știe că nu am construit pe nisip, din păcate nici în stâncă. Dar, mai sunt oameni care sapă așa în jurul fundației, dar vă garantez că fundația este încă puternică” a subliniat Măldărășanu.

FC Hermannstadt va juca vineri, de la ora 20.30 la Sibiu cu Petrolul Ploiești, în etapa a 4-a a play-out-ului Superligii. Echipa sibiană este în luptă pentru două obiective, clasarea pe locurile 7-8 în Superligă și câștigarea Cupei României. Înfrângerea din ultimul joc, 0-2 cu Gloria Buzău și unele articole din presa centrală au inflamat însă spiritele la echipa de pe malul Cibinului.