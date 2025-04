fc hermannstadt a dezvăluit oferta pentru măldărășanu. rotar: “plus bani la semnătură”

Unul dintre cei doi acționari de la FC Hermannstadt, Claudiu Rotar (46 de ani) a făcut public draftul de contract pe care Sibiul i l-a propus lui Marius Măldărășanu. Tehnicianul are o ofertă bună de prelungire pe masă, cu un salariu lunar de 12.000 de euro, plus un bonus la semnătură.

Finanțatorul Claudiu Rotar încearcă să liniștească apele la clubul FC Hermannstadt, după conferința de presă spumoasă a antrenorului Marius Măldărășanu. Tehnicianul a declarat joi că în proporție de 99% va pleaca la vară de la Sibiu și a acuzat factori destabilizatori la echipă care dau informații presei centrale.

”Măldărășanu are un contract până la sfârșitul campionatului și o ofertă pe masă de reînnoire. O are de o lună de zile. Poate vineri iar se răzgândește și semnează. Ați văzut că 1% e mai mare ca 99%….Nu am apucat să vorbim cu Marius pentru că avem meci vineri cu Petrolul, nu intrăm în polemică. După meci vom discuta cu el să vedem ce nemulțumiri sunt. I-am făcut o ofertă de prelungire mărită față de ce are acum. Adică el are 10.000 de euro acum, iar noi i-am făcut 12.000 plus bani la semnătura. Este o ofertă bună. Nu am vrut să discutăm săptămâna asta pentru că era meciul cu Buzăul pe care l-am pierdut și am zis să nu intrăm în discuții. Să mai treacă o săptămână să ne liniștim” a dezvăluit Claudiu Rotar la digisport.ro.

”Nu avem voie să zicem nimic?”

Patronul de la Natur House a subliniat că Ianis Stoica a fost luat la Sibiu pentru a fi vândut pe profit, iar Măldărășanu nu are motive să fie supărat pentru câte o interpelare publică a unuia dintre acționari.

”Acum, noi băgăm bani în club. Nu avem voie să zicem nimic? Nu trebuie să fie supărat Marius, nu i-a cerut nimeni demisia. A fost doar o discuție vizavi de Ianis Stoca că nu joacă. Dacă Ianis nu joacă este o problemă. Noi l-am luat să-l vindem, eu zic că din play-out este cel mai bun U21. Există interes pentru el din străinătate, dar dacă nu joacă…A avut oferte și în iarnă, dacă îl vindeam atunci poate se supăra că zicea că de ce l-am vândut că nu mai avem U21 bun. Am ținut echipa ca să putem să ne batem pentru obiectivele pe care ni le-am propus, adică Cupa si locul 7”, a mai spus Claudiu Rotar.

În cei aproape 4 ani pe banca sibienilor, Măldărășanu a adunat 69 de victorii, 48 de remize și 42 de înfrângeri. FC Hermannstadt va juca vineri de la ora 20,30 la Sibiu cu Petrolul Ploiești, în etapa a 4-a din play-out.

Echipa sibiană este prima clasată în play-out și calificată în semifinalele Cupei României, unde va juca pe teren propriu cu Rapid București.