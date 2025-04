românia are aproape 13.000 de urși. ministrul mediului: „pentru prima dată în istorie știm care sunt cifrele”

România are cea mai mare populație de urs brun din Europa. Ministrul Mediului a prezentat, joi, care sunt cifrele oficiale relevate în urma unui studiu bazat pe probe genetice.

Aproape 13.000 de urși există în România. Cifrele sunt, pentru prima dată în istoria României, clare, ca urmare a unui studiu realizat de specialiști în cadrul proiectului „Implementarea Planului Național de Acțiune pentru Conservarea Populației de Urs Brun din România”. Proiectul a fost demarat în iulie 2021, fiind recoltate mai bine de 24.000 de probe din 25 de județe, inclusiv din Sibiu.

„După 24.000 de probe recoltate din 25 de județe, specialiștii estimează că în România trăiesc între 10.419 și 12.770 de urși. Aproape 13.000 de urși este valoarea maximă estimată de specialiști. Nivelul de încredere pentru aceste cifre, conform metodologiei, este de 95%. Așadar, putem afirma pentru prima dată în istoria României, cu o bază științifică solidă, câți ursi avem în păduri. Până acum am lucrat cu estimări bazate pe observații vizuale sau alte metode indirecte. Dar azi avem o imagine clară pe baza ADN-ului verificat în fiecare probă. Această cercetare este amplă și 100% românească pentru că toate analizele s-au făcut în laboratorul Institutului Național de Cercetate-Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea din Brașov”, a precizat Mircea Fechet, Ministrul Mediului.

Ministrul Mediului a mai precizat că efectivul optim în România ar trebui să fie de 4.000 de exemplare de urs brun. Suntem „campioni” la nivel european privind numărul urșilor. El a mai arătat că este nevoie ca legislația să fie modificată astfel încât cetățenii să fie protejați de atacurile animalelor sălbatice care, din ce în ce mai des, ajung în comunități.

„România are cea mai mare populație de urs brun din Europa, suntem campioni și în legătură cu modul în care evaluăm aceste cifre, mai ales în lumina acestui număr, pe care mulți poată că îl bănuiau. Sunt multe localități și stațiuni unde urșii au devenit o prezență aproape zilnică. Așa cum am anunțat și în trecut, că că mai ales în ceea ce privește tragediile întâmplate, suntem obligați să venim cu măsuri de intervenție. Colegii specialiști spun că efectivul optim pentru populația de urs în România este în jurul cifrei de 4.000. Bineînțeles, nu ne apucăm să luăm măsuri, în sensul diminuării populației peste noapte, însă ne interesează statutul de conservare al speciei. Ne interesează, mai mult, siguranța cetățenilor. Voi propune modificarea legislației primare astfel încât în intravilanul localităților, și nu în altă parte, să renunțăm să eliminăm intervenția graduală. Astăzi, primarul, înainte de a lua o decizie de a proteja populația, este obligat mai întâi să alunge ursul, după care să încerce relocarea și abia apoi are dreptul să îl împuște”, a adăugat ministrul.