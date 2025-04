am mâncat la cea mai populară cantină din sibiu. bucate ca la mama acasă, bune de te lingi pe degete (foto video)

Zeci de elevi, studenți și oameni din toate colțurile orașului trec zilnic pragul Cantinei „Sfântul Stelian” din Sibiu. Am fost acolo și noi – și nu doar că am gustat, dar am înțeles de ce toată lumea se întoarce. Mâncarea e ca la mama acasă. Poate chiar mai bună.

Așezată chiar lângă Colegiul „Octavian Goga”, cantina nu este doar un loc unde vii să-ți potolești foamea, ci un spațiu unde mâncarea are gust de grijă, iar fiecare farfurie pare pregătită cu mult suflet. Ioana, Paraschiva, Elena și Bogdan sunt o mână de oameni care au grijă ca fiecare farfurie care iese pe ușa bucătăriei să fie perfectă, chiar și în zilele cele mai aglomerate.

„Gătim cu sufletul, nu neapărat pentru bani. Lucrezi pentru trei sau patru generații – copii, studenți, vârstnici. Dacă îți place ce faci, toate greutățile se depășesc”, ne spune Chivuța, angajată la cantina Arhiepiscopiei, în timp ce în jurul nostru se adună tăvi încărcate cu șnițele, cartofi și murături.

Copiii vin cu bucurie, nu doar pentru masă, ci pentru atmosferă

Elevii de la clasele a II-a și a III-a din Colegiul „Octavian Goga” vin des aici. Pentru ei, masa de prânz la cantină nu e doar despre mâncare, e despre a fi împreună. „Cel mai mult îmi place mâncarea, pentru că e super bună și stau cu colegii și povestesc”, spune Eva.

Șnițelul cu cartofi e în topul preferințelor. La fel și chifteluțele cu piure, spaghetele sau cașcavalul pane cu cartofi prăjiți. Cezar, Tudor și alți colegi ne povestesc că vin de doi ani aici și nu s-au plictisit niciodată de meniu. „Ne place foarte mult aici”, spun elevii.

De la prejudecată, la surpriză plăcută

Florin, un sibian trecut de prima tinerețe, a intrat prima oară în cantină în urmă cu doar câteva zile. „Până acum 3-4 zile nu am călcat niciodată aici, din prejudecată. Mergeam la cea de la Biserica Evanghelică, dar am venit să văd și aici. Am fost impresionat de mâncarea delicioasă și de servire. E o surpriză plăcută”, a spus acesta.

Mihai, student în anul I la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu spune că nu doar mâncarea este bună, ci și atmosfera este una liniștitoare. „La cantină vin de vreo patru luni bune deoarece mâncarea este foarte bună, foarte gustoasă și este servită cu mult suflet. Simți o căldură atunci când vii aici și ți se oferă mâncarea cum nu se oferă în alte multe locuri. Aici orice este bun deoarece este pregătit cu foarte mult suflet”, mărturisește studentul.

Post cu gust

Noi am fost la cantină într-o zi de vineri, chiar în Postul Paștelui și ne-a surprins plăcut varietatea. Supă de chimen cu crutoane, lasagna de post, salam de biscuiți ca desert. Clătite cu gem de casă pentru cei mici. Nimic nu lipsea. Toate delicioase, și mai ales, proaspete.

„În perioada postului, am încercat să diversificăm cât mai mult meniul. Am făcut lasagna vegetariană, legume cu tăieței în stil thailandez, deserturi de post. Toate legumele le-am avut din pivnițele Arhiepiscopiei – murături de casă, totul natural. Vrem ca oamenii să simtă că mănâncă o mâncare cu gust, într-un loc cu har”, ne spune Ioana Trufin, managerul cantinei.

Ne povestește și despre cât de provocator e uneori să gătești de post pentru toate gusturile. „E mai greu, dar ne adaptăm. Facem smântână vegetală de caju aici, încercăm variante naturale”, mai spune Ioan Trufin.

După Sărbători, bucătăresele vor întâmpina din nou sibienii cu preparate tradiționale românești, dar și cu rețete din bucătării internaționale. „Ne dorim să extindem meniul și să încercăm gusturi noi. Ușa noastră este deschisă pentru toți, nu doar pentru studenți și copii de la after-school. Putem face și catering – pomeni, parastase, bufete – tot ce e nevoie”, spune Ioana Trufin.

În fiecare zi, cam 70 de persoane trec pragul cantinei. Trei clase de after-school mănâncă aici regulat, studenții sunt nelipsiți, iar marțea și joia, prin programul Mitropoliei „Masa pe roți”, aproximativ 100-150 de persoane defavorizate primesc prânz în parohiile din oraș.

Prețurile sunt accesibile. Un meniu pentru adulți este 30 de lei, 24 de lei pentru studenți și 20 de lei pentru elevi.