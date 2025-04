ce spectacole în aer liber vedem în centrul sibiului, la fits. nu ratați spectacolele stradale și acrobațiile

Cea de-a 32-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) aduce un adevărat regal artistic în aer liber, cu zeci de spectacole stradale, instalații vizuale, concerte live și reprezentații impresionante care vor anima orașul timp de zece zile.

Festivalul Internațional de Teatru Sibiu a pregătit pentru anul acesta o serie de spectacole outdoor. Printre cele mai spectaculoase producții outdoor se numără:

„Rugby Acrobatic”, în Piața Mare – un show de trapez volant pe o structură de 18 metri, cu acrobații amețitoare.

„Un altfel de Cinema”, în Piața Mică – proiecții în aer liber într-un cadru intim și spectaculos.

„Știu să fac de toate” – un spectacol de circ contemporan, în Piața Huet.

„Eleganță și ritm”, pe Pietonala Nicolae Bălcescu – dans și grație în plin centrul orașului.

„Fiesta spaniolă”, în Piața Habermann – ritmuri latine și atmosferă de carnaval.

„Uniți prin recunoștință” – un concert emoționant pe Nicolae Bălcescu.

„Picioroange XXL” – animație stradală spectaculoasă pe Bălcescu.

Circ în Parcul Sub Arini – spectacole pentru toate vârstele, într-un cadru natural.

„Infernul lui Dante” – spectacol grandios în Piața Mare, cu teme mitice și efecte speciale.

„Fuga lolelor”, pe Pietonala Nicolae Bălcescu – tradiție reinterpretată într-un show stradal plin de energie.

Vali Boghean Band – concert „Pentru NEAM” în Piața Mare.

„Giganții pe stradă” și „Gardienii Deșertului”, pe Bălcescu – personaje uriașe și povești fantastice în mijlocul orașului.

Instalația „Evanescent by night”, în Piața Mare – o experiență vizuală imersivă.

„Din adâncurile oceanelor”, pe Bălcescu – spectacol cu elemente acvatice.

„Bunicuțe Poznașe”, „Parada Animalelor din junglă”, „Parada Peștilor”, „Vacile sacre” – spectacole pline de culoare și umor, tot pe Pietonala Nicolae Bălcescu.

„Legende povestite la înălțime” – acrobații spectaculoase în Piața Mare.

„Sub semnul Dragonului”, Piața Mare – spectacol cu tematică orientală și elemente vizuale puternice.

„Stăpânii focului”, în Piața Huet – un spectacol cu foc impresionant.

Concert Damian Drăghici, live în Piața Mare – energie și virtuozitate muzicală într-un recital în aer liber.

Iată câteva dintre cele mai importante spectacole care vor fi parte din FITS32:

Lumi noi / New Worlds, un spectacol-concert cu legendarul Bill Murray, pe 29 iunie la TNRS.

Ascultă-mă / Listen to Me, un spectacol cu Kathleen Turner, între teatru și circ contemporan, pe 26 și 27 iunie.

Între ziduri / Intra Muros, o creație semnată Alexis Michalik, pe 24 și 25 iunie la Filarmonica de Stat.

Lovitura de grație / Coup Fatal, un spectacol de muzică și dans contemporan realizat de Alain Platel & La Comédie de Genève, pe 27 și 28 iunie la Fabrica de Cultură – Sala Eugenio Barba.

Vizionara / The Seer, un spectacol de Milo Rau & Schaubühne Berlin, pe 21 și 22 iunie la Fabrica de Cultură – Sala Eugenio Barba.

Morții nu mai mănâncă iaurt / No Yogurt for the Dead, un spectacol semnat de Tiago Rodrigues & NTGent, pe 20 și 21 iunie la Fabrica de Cultură – Sala Faust.

Iona / Jonah, în regia lui Silviu Purcărete, o coproducție Teatrul Național Radu Stanca & Tokyo Metropolitan Theatre, pe 26 iunie la TNRS.

Best off Kibbutz / The Director’s Cut, un spectacol intens de dans contemporan al Kibbutz Dance Company, pe 24 și 25 iunie la Centrul Cultural Ion Besoiu.

Pâinea din cer / Mana, dans contemporan cu Vertigo Dance Company, coregrafia Noa Wertheim, pe 22 și 23 iunie la Centrul Cultural Ion Besoiu.

Macbeth, într-o reinterpretare modernă de la Schauspielhaus Bochum, pe 24 și 25 iunie la Fabrica de Cultură – Sala Lulu.

Unchiul Vanea / Uncle Vanya, în regia lui Neil LaBute, o montare a Teatrului Național Radu Stanca, pe 24 iunie la TNRS.

Viitor pentru ?! / Futur4, o experiență teatrală marca Rimini Protokoll, pe 20 și 21 iunie la Fabrica de Cultură – Sala Lulu.

Origini / Origin, dans contemporan cu Scapino Ballet Rotterdam, pe 23 și 24 iunie la Fabrica de Cultură – Sala Faust.

Perfecțiunea circului / Ten Thousand Hours, un spectacol de circ contemporan plin de energie de la Gravity and Other Myths, pe 22 și 23 iunie la Fabrica de Cultură – Sala Lulu.

11 luptători / 11 Warriors, o combinație spectaculoasă de arte marțiale și dans contemporan cu Jackie Chan’s Long Yun Kung Fu Troupe, pe 25 și 26 iunie la Sala Faust.

O istorie a omenirii / Neandertal, o producție Compagnie Lieux Dits, pe 20 și 21 iunie la TNRS.

Flamenco Fusion, o explozie de ritm și pasiune adusă de Spanish Flamenco Ballet, pe 20 și 21 iunie la Centrul Cultural Ion Besoiu.

Trăiască flamenco! / Viva!!!, un spectacol electrizant semnat Manuel Lián, pe 27 și 28 iunie la Centrul Cultural Ion Besoiu.

Violoncelul / The Cello, un spectacol de dans contemporan creat de Jo Strømgren Kompani, pe 22 și 23 iunie la Sala Studio.

Lungul drum al zilei către noapte / Long Day’s Journey Into Night, în regia lui Timofey Kulyabin, o coproducție Teatrul Național Radu Stanca, pe 25 iunie la TNRS.

Trilogia memoriei / Trilogy of Memory, o creație semnată Radu Afrim & Teatrul Național Marin Sorescu Craiova, pe 27 iunie la Sala Faust.

Programul complet și prețul biletelor poate fi văzut AICI.