peste 150 de bătrâni din mediaș, remiați cu diplome și bani de primărie (foto)

Vineri, 11 aprilie, a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Mediaș un eveniment dedicat persoanelor în vârstă de 80 de ani din orașul nostru. Primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, a premiat cele 152 de persoane care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025.

Festivitatea a avut loc în Sala Mare a primăriei, octogenarii fiind recompensați cu diplome aniversare și premii în bani.

Acordarea premiilor și a diplomelor pentru persoanele din Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou care împlinesc 80 de ani de viață pe parcursul anului 2025 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 16/2025. Aceste premii reprezintă un sprijin acordat persoanelor vârstnice, în vederea creșterii calității vieții.

„Am premiat astăzi persoanele care au împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani, am profitat de ocazie pentru a le mulțumi tuturor pentru tot ceea ce au făcut pentru oraș și, de asemenea, am făcut promisiunea ca, atât timp cât voi fi primar, voi susține ca persoanele vârstnice să folosească în mod gratuit mijloacele de transport ale societății Meditur, că voi premia mereu cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie și nu în ultimul rând, voi premia așa cum am făcut și până acum toate persoanele care împlinesc 80 de ani de viață”, a declarat primarul Municipiului Mediaș, Gheorghe Roman.