s-a deschis katrin: nu e restaurant și nu e nici fast food. este exact ce trebuie (foto)

Toată lumea vrea să mănânce bine și nimeni nu are timp de pierdut. De aici începe povestea Katrin, un loc nou în Sibiu care schimbă felul în care gândim mesele de peste zi. Nu e un restaurant în sensul clasic, dar nici un fast food pe care vrei să-l uiți imediat. E o alternativă reală pentru oamenii ocupați care nu acceptă compromisuri când vine vorba de gust, timp și preț.

La prima vedere, pare doar un alt loc de luat masa. Dar odată ce-i treci pragul, înțelegi imediat că e mai mult decât atât. Katrin a fost creat dintr-o nevoie reală, dar și din dorința de a da un sens nou pauzei de prânz sau gustării rapide.

Într-un oraș care aleargă, acest loc îți oferă un respiro – scurt, gustos, dar plin de calitate.

Poziționat fix lângă ieșirea din Sibiu spre Mediaș, în Prima Shopping Center, Katrin e genul de local gândit pentru oameni care caută calitate la prețuri foarte accesibile.

Aici nu pierzi timp cu chelneri, meniuri complicate inutil sau mâncare care arată ok doar pe Instagram.

Aici, simplitatea e cheia. Într-un spațiu modern, aerisit și fără gălăgia clasică de mall, găsești trei ecrane de comandă care îți arată produsele așa cum sunt servite – fără trucuri vizuale, fără ambalaje mincinoase.

Comanzi repede, te așezi, mănânci, pleci. Sau… mai stai! Pentru că ai Wi-Fi gratuit, muzică bună și o atmosferă care te face să-ți dorești o pauză mai lungă. Poate pentru un mail, o întâlnire scurtă sau doar pentru tine.

Meniu clar cu preparate potrivite

Meniul nu încearcă să impresioneze prin cantitate, ci prin alegere. E scurt, clar și bazat pe ingrediente proaspete. Fiecare preparat e făcut pe loc, într-o bucătărie dotată cu echipamente de ultimă generație, dar mai ales cu pricepere și suflet.

Ai parte de preparate internaționale și gesturi familiare, combinate firesc într-o ofertă care nu te încurcă, ci te ajută să alegi ușor. La capitolul dulce, e același respect pentru client: totul e proaspăt, făcut în casă, fără compromisuri, fără scurtături.

“Katrin a apărut dintr-o nevoie reală pe care am simțit-o în piața de la noi din oraș. Sibiu are locuri unde mănânci rapid gen fast-food, dar nu și locuri unde mănânci bine, fără să aștepți o veșnicie și la prețuri foarte accesibile. Am vrut să aducem aici o combinație între mâncarea de calitate și eficiență. Acolo unde sezonul sau rețeta ne permite, încercăm să folosim cât mai multe ingrediente locale. Nu este vorba doar despre un loc modern sau despre o bucătărie de ultimă generație. Este despre o experiență culinară sau socială așa cum o considerăm potrivită pentru vremurile dinamice în care trăim. Suntem super mândri de ce am construit și cred că o să-l adorați. Vă invit cu drag să descoperiți Katrin”, spune Maria Dobrin, un om care știe cu ce se mănâncă industria Horeca – la propriu.

Cu peste 10 ani de experiență în restaurante și management, Maria, alături de Mircea Oprean, Max Eisinger și întreaga echipă de colaboratori, a creat un loc unde lucrurile se fac curat, corect și cu o mare doză de grijă pentru calitate.

Un loc care nu impresionează prin extravaganță, ci prin onestitate. Un spațiu care respectă timpul tău, fără să-ți răpească din plăcerea gustului.

Katrin nu e fine dining, dar nici nu vrea să fie

E pur și simplu mâncare care are gust și care îți respectă timpul. E gândit pentru tine, pentru ritmul în care trăiești și pentru valorile care contează: simplitate, calitate, onestitate.

Asta e Katrin. Nu este cool pentru că încearcă. Este cool pentru că face ce trebuie, fără complicații. Pentru că te vede, te aude și îți oferă exact ce cauți, fără să întrebi.

Dacă ești în Sibiu, în tranzit, în pauză de lucru sau de cumpărături, știi unde să te oprești. Nu doar ca să mănânci. Ci ca să simți că timpul tău contează.

Mai multe detalii despre Katrin, găsiti pe Instagram precum și pe pagina de Facebook – Katrin.