au apărut mieii în piața cibin. sunt mai ieftini decât anul trecut (foto, video)

Crescători de ovine din mai multe zone ale județului au adus luni, în Piața Cibin, primii miei din acest sezon. Oierii spun că sunt flexibili și vând atât miei întregi, cât și pe bucăți, înțelegând că nu toți clienții își permit sau au nevoie de un miel întreg pentru masa de Paște.

Printre primii sosiți în piață se numără și Ion Topolog, crescător de ovine din Roșia, care vine an de an cu miei în Piața Cibin. Dacă anul trecut a avut o singură tarabă, anul acesta are trei, semn că sezonul a fost productiv, chiar dacă vremea a fost capricioasă.

„Sperăm să vindem toată marfa. Astăzi este prima zi și am venit cu 30 de capete – 20 de miei și 10 iezi. A fost un an mai greu pentru creșterea animalelor: am avut secetă toamna trecută, iar iarna a fost puțin mai rece. Totuși, avem suficienți miei și sperăm să îi vindem până sâmbătă”, a declarat Ion Topolog.

Acesta subliniază că vine în sprijinul clienților și vinde carne și la bucată – un sfert de miel sau un picior –, nu doar miei întregi, pentru ca fiecare să își poată permite o bucată de carne de Paște.

Prețurile sunt următoarele: un kilogram de carne de miel costă 50 de lei, iar carnea de ied se vinde cu 55 de lei pe kilogram.