fundația comunitară sibiu obține un grant de la prestigioasa fundație king baudouin pentru proiectul fluent

Fundația Comunitară Sibiu anunță cu mândrie obținerea unui grant oferit de EU Staff Fund for a Fair and Sustainable Future, gestionat de renumita Fundație King Baudouin. Această realizare subliniază consistența activității fundației și recunoaște angajamentul său față de dezvoltarea sustenabilă a comunității sibiene.

„Suntem deosebit de mândri și recunoscători pentru oportunitatea de a face parte din familia beneficiarilor Fundației King Baudouin. Activitatea acestei fundații este apreciată global pentru impactul său semnificativ și selectivitatea cu care alege proiectele pe care le susține. Această realizare confirmă faptul că Fundația Comunitară Sibiu își urmează misiunea cu seriozitate și responsabilitate, contribuind activ la dezvoltarea unei comunități mai coezive și sustenabile” a declarat Ana Bugneriu, Directoare Executivă a Fundației Comunitare Sibiu.

Fundația Comunitară Sibiu promovează valori fundamentale precum responsabilitatea socială, implicarea civică, solidaritatea, inovația și sustenabilitatea. Aceste valori sunt reflectate atât în proiectele implementate, cât și în parteneriatele cu finanțatori care susțin aceleași principii.

Grantul obținut din partea Fundației King Baudouin este dedicat programului FLUENT, care oferă cursuri gratuite de limbă română copiilor și tinerilor ucraineni din comunitatea sibiană. Aceste cursuri sunt esențiale pentru integrarea acestora în societatea română, facilitând dezvoltarea lor educațională și personală.

Sprijinul primit din partea Fundației King Baudouin este deosebit de important într-un context global în care finanțările pentru asistența umanitară sunt tot mai reduse, în ciuda creșterii nevoii, în mod evident, de solidaritate și sprijin pentru grupurile vulnerabile.

,,Faptul că am câștigat acest grant, în acest moment, în acest context geopolitic, este o validare atât a capacității Fundației Comunitare Sibiu de a se poziționa într-o liga selectă a dezvoltării sustenabile comunitare cu parteneri ca Fundația King Baudouin și Fondul Special EU Staff Fund for a Fair and Sustainable Future dar și o validare a faptului că acești beneficiari, în ciuda tuturor știrilor false care impânzesc România și Europa – sunt în continuare vulnerabili, expuși marginalizării și bullying-ului. Sunt copii. Și noi cu toții ar trebui sa avem în vedere grija și bunătatea cu care îi invăluim. Urmele lor se vor vedea într-un viitor care nu este foarte departe”, a adăugat Marieluise Knobloch, Directoare de Dezvoltare la Fundația Comunitară Sibiu.

Pentru mai multe informații despre Fundația Comunitară Sibiu și proiectele sale, vă invităm să vizitați https://fundatiacomunitarasibiu.ro/.