primarul sibiului a mers la craiova și a vizitat târgul de paște. fodor: ”are farmecul lui, dar...” (video)

În cadrul unei conferințe de presă susținute marți, primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a comentat competiția tot mai vizibilă dintre orașe în organizarea târgurilor de Paști și Crăciun. Fodor a vorbit despre Târgul de Paști din Craiova, pe care l-a vizitat recent, și a subliniat că fiecare oraș ar trebui să-și păstreze autenticitatea.

Astrid Fodor a vizitat recent Târgul de Paști de la Craiova. Primarul Sibiului a mărturisit că târgul se potrivește zonei respective, fiecare târg având farmecul lui. „Când am fost la Craiova, am vizitat și Târgul de Paști pe care îl au ei acolo amenajat. Doamna primar a vrut să ne arate Târgul de Paști. Este amenajat în Parcul Romanescu, deci nu este în zona unde se desfășoară Târgul de Crăciun și este altceva. Fiecare târg cred că se potrivește zonei sale. Este o altă zonă istorică. Fiecare are farmecul lui. Dacă toți am deveni copy-paste, nu ar fi bine. Îmi place târgul de Paști, cum arată, este foarte potrivit acelei zone”, a declarat primarul Sibiului.

Târgul de Crăciun din Sibiu atrage mai mulți turiști decât cel din Craiova

În ceea ce privește Târgul de Crăciun, Astrid Fodor a remarcat diferențele semnificative dintre evenimentul organizat la Sibiu și cel din Craiova, în special în ceea ce privește profilul și numărul turiștilor. „Într-adevăr, numărul de turiști care vin la Sibiu este mult mai mare decât cei care merg la Târgul de la Craiova. La Craiova, nu merg turiștii care să petreacă mai multe zile în oraș. Cei mai mulți sunt din zonă sau din localitățile vecine. Se duc, văd, se plimbă și seara se întorc acasă”, a explicat Fodor.

Edilul a subliniat că avantajul Sibiului constă în diversitatea ofertei turistice, care determină vizitatorii să rămână în oraș mai multe zile. „În schimb, datorită ofertei din Sibiu, dar și din împrejurimi, turiștii petrec mai multe zile aici. Cred că ați fost și voi prin acea zonă (n.r. Craiova) și nu prea ai ce face mai mult de o zi sau două”, a adăugat aceasta.

Primarul Sibiului a încheiat prin a sublinia că târgurile de sezon trebuie să reflecte specificul local, nu să copieze modele de succes din alte orașe. „Fiecare târg trebuie să se potrivească locului. A deveni o copie a altuia nu e o direcție bună, chiar dacă inspirația reciprocă este firească. Important e să păstrăm ce ne definește ca oraș”, a conchis Astrid Fodor.