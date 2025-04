managerul muzeului brukenthal, clarificări despre o eventuală trecere în subordinea primăriei: ”trebuie să facă o analiză”

Într-un comunicat de presă, Alexandru Chituță explică de unde a pornit ideea preluării Muzeului Bruckenthal și vorbește despre discuțiile pe care le-a avut în această direcție cu primarul Sibiului.

„Am observat mai multe materiale de presă cu privire la discuțiile referitoare la trecerea Muzeului Național Brukenthal în subordinea Primăriei Municipiului Sibiu.

In conferința de presă ce a avut loc în data de 2 aprilie 2025 am răspuns la întrebarea doamnei Isabela Paulescu că în anii trecuți am avut discuții neoficiale, cu diferite ocazii și la diferite întâlniri cu reprezentanții Ministerului Culturii și cu doamna primar dar, că sunt de părere că acum este momentul să ne așezăm și să avem discuții aplicate.

Mulțumesc reprezentanților presei sibiene pentru faptul ca sunt interesați de Muzeul Național Brukenthal. Foarte bine. Țin totuși să reiterez ce am menționat și în conferința de presă: