apartamentele în regim hotelier câștigă ”războiul” cu ”coloșii” din sibiu. antreprenor: ”turiștii caută altceva”

Sibiul rămâne o destinație căutată pe harta turismului românesc. Datele furnizate recent de Institutul Național de Statistică confirmă trendul ascendent. În 2024, județul Sibiu a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de unități de cazare, cu accent pe apartamentele în regim hotelier, unde s-a observat cea mai spectaculoasă evoluție. Am stat de vorbă cu doi antreprenori locali care au investit în astfel de unități turistice și am aflat ce îi determină pe turiști să se cazeze la ei în detrimentul hotelurilor din oraș.

Dacă în 2023 în județul Sibiu erau active 103 apartamente în regim hotelier, anul 2024 a adus o creștere considerabilă — numărul acestora a urcat la 163 de unități. Este o majorare de aproape 60 de apartamente într-un singur an, un semnal clar că turiștii preferă din ce în ce mai mult confortul și flexibilitatea oferite de aceste spații, dar și că sibienii au prins gustul acestui tip de afacere.

Datele mai arată că Sibiul își diversifică oferta de cazare: numărul motelurilor a crescut ușor, de la 5 la 3, iar vilele turistice și-au păstrat popularitatea, cu un mic recul de la 26 la 24 de unități.

Interesant este și faptul că s-au înregistrat creșteri la cabanele turistice (de la 10 la 14), semn că zona montană atrage tot mai mulți iubitori de natură și relaxare.

Apartamentele în regim hotelier sunt ”în trend” și mai ieftine

Un motiv pentru care apartamentele în regim hotelier sunt alese de turiști în detrimentul hotelurilor, în reprezintă prețul. Oferta este în totdeauna mai ieftină raportându-ne la calitate și cost. Pe lângă acest aspect destul de important, experiența în sine a cazării, reprezintă un alt avantaj. Amenajarea în anumite stiluri a apartamentelor, atrage clienții.

Un exemplu concret vine de la Ciprian Silași, antreprenor sibian care deține World Studio Sibiu, și care a povestit cum a pornit în acest domeniu.

„Ceea ce m-a determinat să investesc a fost faptul că aveam apartamentele și m-am gândit că ar fi o oportunitate să le renovez și, dacă e să meargă, să meargă bine. Dacă nu, o să stau eu în ele. Cam așa am început eu. Acum am mai multe apartamente în regim hotelier. Față de alți ani, a scăzut cererea”, spune Ciprian.

Acesta spune că totuși în ciuda faptului că în ultima vreme a cam scăzut cererea, tinerii sunt cei mai atrași de astfel de unități de cazare. ”

Pe lângă explozia apartamentelor de închiriat în regim hotelier, și celelalte forme de cazare au evoluat, însă într-un ritm mai temperat. În 2024, numărul hotelurilor din județ a crescut de la 42 la 45, semn că investitorii cred în continuare în potențialul turistic al zonei.

Pensiunile turistice au înregistrat o dinamică similară: de la 76 la 72 pentru cele tradiționale și de la 134 la 137 pentru cele agroturistice, ceea ce arată că turiștii sunt în continuare atrași de experiențele locale, autentice.

Mihai Bobăilă, un alt antreprenor sibian, activ în turism de peste 10 ani, a surprins perfect această tendință.

„Activez în domeniul turismului de aproximativ 10 ani, timp în care am urmărit cu interes evoluția pieței din Sibiu. La început, am simțit nevoia de a oferi turiștilor o alternativă mai flexibilă la cazarea clasică – așa am început cu apartamentele în regim hotelier. De-a lungul timpului, am înțeles din ce în ce mai bine nevoile călătorilor și am decis să duc experiența la un alt nivel. În prezent, dețin un boutique hotel, unde am reunit confortul, designul atent și serviciile personalizate într-un spațiu primitor și elegant”, explică tânărul antreprenor.