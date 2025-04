fc hermannstadt merge la farul ca să învingă. ”vor fi schimbări în echipă” (video)

FC Hermannstadt caută victoria sâmbătă, 19 aprilie, la Ovidiu, cu Farul Constanța, în etapa a cincea a play-out-ului.

Farul așteaptă duelul de sâmbătă de pe locul 11, cu 23 de puncte. FC Hermannstadt conduce play-out-ul cu 26 de puncte, dar nu a câștigat în ultimele două etape și își vede amenințată clasarea pe locurile 7-8. Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu cere mult pragmatism de la echipa sa, căreia îi cere să joace cu încrdere.

”O deplasare lungă, grea, contra unei echipe bune, având de-a lungul timpului problemele ei, cum de altfel am avut toate echipele din play-out, inclusiv noi. Farul vine după o partidă reușită, mai ales a doua repriză, contra celor de la Sepsi, când au întors scorul, este clar că moralul lor este unul bun. Îi cunoaștem foarte bine, știm foarte bine pe Hagi, echipa lui încearcă să controleze jocul, are o posesie bună, construcție, dacă și jucătorii care pot face diferența prind o zi bună, atunci pot bate pe oricine. Cum de altfel am spus-o și despre noi același lucru, dacă prindem o zi bună, am dovedit că putem bate orice alt adversar. Trebuie să fim mai pragmatici, trebuie să avem o atitudine bună, nu că n-am avut până acum, dar va trebui să ne autodepășim, deoarece campionatul s-a comprimat. Chiar dacă suntem pe primul loc, la orice etapă se poate schimba clasamentul și depindem de noi. Ne trebuie atitudine, trebuie să fim pragmatici și cum îmi doresc tot timpul, să jucăm cu încredere. De câte ori am avut încredere, s-a văzut pe teren și am câștigat meciuri chiar frumoase ca și scor, ca și în detrimentul unor adversari puternici” a declarat Măldărășanu în conferința de presă susținută joi la Sibiu.

Măldărășanu a anunțat posibile schimbări în formula de start. ”Vor fi probabil schimbări, probabil și ei. Știți foarte bine că jucăm Cupa la câteva zile, dar acum depinde de fiecare. E important ca toți care vor juca de la început să dea totul, la fel și cei care vor intra pe parcurs. Am lăudat tot timpul atitudinea celor care au intrat, pentru că au făcut diferența în multe meciuri și asta mi-aș dori să se întâmple și în meciul de sâmbătă. Sunt opt zile în care vom avea 3 meciuri, nu va fi ușor” a subliniat Marius Măldărășanu.

”Apar greșeli din nimic”

Tehnicianul speră ca echipa sa să profite de problemele Farului pe tranziție negativă. ”Nu e vorba de teamă, trebuie să fim precauți, știm despre Farul că atunci când joacă acasă, în general le place să controleze jocul. Noi trebuie să ne apărăm bine, dar nu îmi doresc să ne apărăm, pentru că pe urmă te supun la o presiune, dacă stai numai în jumătatea ta, atunci poate apărea greșeala. Va trebui să jucăm fotbal, aș vrea să jucăm corect, ce trebuie să jucăm în momentul respectiv. Au și ei problemele lor, de care noi sper să profităm la maxim. Farul e o echipă care joacă fotbal, o echipă care construiește și pasează, dar pe tranziția lor negativă au avut probleme de-a lungul timpului, la fel și noi. Și atunci cred că orice echipă își dorește să să profite de greșelile lor. Noi am făcut de-a lungul timpului foarte multe greșeli, asta vorbeam cu băieții, până la urmă nu înveți din victorii, înveți doar din greșeli. Și noi nu învățat tot, încercăm și vrem să învățăm, dar din păcate apar niște greșeli din nimic. Asta este problema sau cel mai deranjant, pentru că nu au fost adversari care să ne pună probleme din punct de vedere al jocului, al unor trasee, ci niște greșeli ale noastre, descoperiți și cum se întâmplă în fotbal, dacă mai ratăm, adversarul ne-a taxat. Poate se schimbă lucrurile astea și în ceea ce privește echipa noastră, să vină șansa și de partea noastră, pentru că în sport ai nevoie și de șansă. Dar, repet, trebuie să fim mai pragmatici. Într-adevăr, întâlnim o echipă a Farului ofensivă, care vine după o victorie și cu siguranță moralul lor este unul bun” a mai spus antrenorul principal al trupei de pe malul Cibinului.

Cele două cluburi s-au duelat de trei ori în acest sezon competițional. În tur, Farul s-a impus acasă cu 3-2, iar în retur a fost 0-0 pe ”Municipal”. De asemenea, am avut un meci direct și în grupele Cupei, 1-1 la Sibiu și ambele echipe au mers mai departe.

Meciul Farul Constanța – FC Hermannstadt este programat sâmbătă, de la ora 13.00, la Ovidiu.