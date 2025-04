lumânări de paște pictate manual, făurite la sibiu. arată deosebit și costă chiar și 300 de lei (foto)

În preajma Paștelui, lumânările devin mai mult decât simple obiecte decorative. Ele sunt simboluri ale speranței, renașterii și bucuriei, iar pentru artizanii sibieni, fiecare lumânare creată spune o poveste.

Am stat de vorbă cu doi dintre aceștia: Iulia Costinaș, fondatoarea brandului IC Beyond, și Ciprian Cristea, creatorul din spatele Cristea Lumânări, care ne-au povestit despre munca lor, inspirația din spatele fiecărui model și tendințele din acest an.

Emoție turnată în ceară

Iulia Costinaș a descoperit pasiunea pentru lumânări acum trei ani, pornind de la un simplu gând curios. Astăzi, creațiile sale semnate IC Beyond ajung să aducă lumină și bucurie în casele sibienilor și nu numai.

„Totul a început dintr-un gând jucăuș și o mare curiozitate. Mi-am dat timp să testez, să greșesc, să învăț, iar după 9 luni am prins curajul de a le scoate în lume, pentru că am realizat că fiecare lumânare spune o poveste. Reacțiile pozitive de la cei care le-au primit m-au făcut să înțeleg că lumânările mele pot aduce emoție reală”, mărturisește Iulia.

Pentru ea, lumânarea de Paști este mai mult decât un simplu obiect: „În noaptea de Înviere, cred că lumânarea nu e doar un accesoriu – e un fel de promisiune: că va fi bine, că renaștem, că avem lumină chiar și în cele mai întunecate momente.”

Minimalism, culoare și parfum de sărbătoare

În 2025, Iulia observă o preferință clară pentru lumânările cu design simplu și elegant: „Cele mai căutate sunt cele în nuanțe de alb, ivoire sau cu accente discrete de roșu și auriu, simboluri ale iubirii și speranței.” Totuși, pentru decorurile de Paști, rămân la modă și lumânările vesele, cu motive jucăușe: ouă, iepurași sau flori, care aduc un strop de bucurie în case.

Un alt aspect important pentru Iulia este sustenabilitatea: „Folosesc doar ceară de soia 100% naturală, pentru că îmi doresc ca lumânările mele să fie sigure pentru sănătate, dar și prietenoase cu mediul.”

Pe lângă design, parfumurile atent alese completează experiența: „Pentru Paști am ales arome calde, fructate și florale, inspirate din ideea de reînnoire. Vreau ca atunci când o aprinzi, să simți nu doar lumina, ci și mirosul sărbătorii.”

Prețurile variază în funcție de complexitate, între 20 și 250 de lei, iar fiecare comandă poate fi personalizată, în funcție de dorințele clientului.

„Lumânările noastre sunt făcute să transmită lumină, nu doar să ardă”

De 15 ani, Ciprian Cristea și echipa sa de la Cristea Lumânări produc lumânări care ajung în case, biserici și mănăstiri din întreaga țară. De la modele decorative pentru decorul casnic, până la lumânări pictate manual, fiecare piesă e lucrată cu grijă și atenție la detalii.

„Noi suntem producători de lumânări de 15 ani. Cred că de vreo 12 ani am început să diversificăm mai mult oferta pentru perioada Paștelui. Pentru început am creat lumânări tip ou, iepurași, puișori, mai mult decorative, pentru decorurile caselor. Ulterior am început să facem și lumânări pentru preoți”, povestește Ciprian.

Oferta lor pentru Paște s-a extins considerabil: „Cred că avem cel mai frumos pachet pentru lumină. Oferim lumânări din ceară de albine, atât în formă conică cât și cilindrică, plus o gamă mare de lumânări tip stâlp, pictate manual. Avem motive diverse: Domnul Isus Hristos, Fecioara Maria, Învierea, Nașterea, iar din punct de vedere al picturii, posibilitățile sunt nelimitate.”

De la ceară brută, la artă

Procesul de producție nu este deloc simplu, mai ales când vine vorba de ceară de albine și lumânări pictate: „Cele mai căutate sunt cele din ceară de albine, conice, exact cum se găsesc la mănăstiri sau biserici. Ele se fac prin imersie, ceea ce înseamnă că stativul cu fitile se scufundă în ceară lichidă timp de aproximativ 20 de ore pentru a ajunge la grosimea dorită. E un proces lung, dar esențial pentru calitatea finală.”

În cazul lumânărilor pictate manual, răbdarea și talentul sunt ingredientele de bază: „Pictura poate să dureze de la o zi la alta, în funcție de complexitatea modelului. Noi încercăm să lucrăm în serie, ca să putem livra mai multe bucăți odată, dar fiecare lumânare e unică.”

Prețuri pentru orice suflet și buzunar

Ciprian explică și diferența de prețuri: „Cele din ceară de albine sunt între 45 și 75 de lei per bucată, iar cele pictate, în funcție de dimensiune, între 180 și 300 de lei. Avem modele de 50 de centimetri înălțime și 7 cm diametru, o piesă spectaculoasă pentru o masă festivă.”