petreceri de top în acest weekend la sibiu: adrian norocel și „easter party” la liquid

În acest weekend, Liquid The Club din Sibiu se pregătește pentru două evenimente electrizante care promit distracție garantată și atmosferă incendiară.​

Clubul Liquid va găzdui vineri, 18 aprilie, un concert exclusiv al artistului Adrian Norocel, cunoscut pentru energia sa debordantă și vibe-ul său unic. Evenimentul va începe la ora 22:00, iar intrarea costă 50 RON.

În plus, Liquid The Club organizează un giveaway cu premiul de 1000 lei cash. Pentru a participa, este necesar să dai like postării evenimentului, să distribui public și să etichetezi 3 prieteni pregătiți de distracție. Câștigătorul va fi ales aleatoriu și anunțat pe story, pe 18 aprilie, după ora 20:00. Biletele pot fi achiziționate aici.

Petrecere de Paște, la Liquid

Liquid The Club dă startul distracției de Paște cu o super petrecere pe 20 aprilie, de la ora 23:00. Intrarea este gratuită pentru toată lumea, iar fetele se bucură de shot-uri gratuite între 23:00 și 00:00.

Atmosfera va fi completată de muzică energizantă, vibe-uri fresh și o surpriză de la Iepuraș: un giveaway cu premiu un spumant și o masă VIP! Pentru a intra în cursă, participanții trebuie să dea like și share la story-ul oficial și să eticheteze un prieten sau mai mulți, pentru mai multe șanse de câștig. Câștigătorul va fi anunțat pe 20 aprilie, după ora 15:00.

