cicliști răniți după ce au căzut pe pistă între sibiu și rășinari. „am văzut toată europa pe bicicletă și n-am pățit așa ceva!”

Doi cicliști experimentați s-au rănit luni după ce au căzut pe pista dintre Sibiu și Rășinari. De vină a fost o denivelare din asfalt. În urma accidentului, unul dintre bărbați a ajuns și la spital.

Unul dintre cicliștii răniți a povestit, pentru Ora de Sibiu, cum s-a produs accidentul.

Accident pe pistă la ieșire din Sibiu

Totul s-a întâmplat în a doua zi de Paști. Cei doi bărbați circulau pe pista de biciclete dintre Sibiu și Rășinari. La un moment dat, au intrat cu roțile într-o denivelare și s-au prăbușit pe asfalt. Amândoi purtau cască, astfel că impactul, deși puternic, a fost atenuat.

„Eu și prietenul meu am avut un accident ieri din cauza unei denivelări înalte cam de o palmă. Pur și simplu roata din față mi-a fost furată, am zburat un pic prin aer, iar prietenul meu a sărit peste mine și am aterizat amândoi undeva la 12 metri de locul unde s-a inițiat căderea. A fost dureros. M-am ridicat de pe jos, m-am pipăit să văd cât de întreg am rămas. Am avut răni, sânge, sângele era și pe pistă, cursiera stricată… Imediat am mers spre prietenul meu care abia atunci își recăpăta cunoștința, fiind lovitura i-a dat un knock-out de câteva secunde. A fost șocant să îl văd așa, dar mi-am păstrat cât am putut sângele rece. Încerca să se ridice și acuza dureri la cap, umăr și gât. Casca lui era tasată și crăpată. I-am pus câteva întrebări ca să verific starea lui de conștiență și am sunat la 112, fiind dus cu un echipaj SMURD la spital. La urgență i-au spus că are clavicula ruptă”, a relatat Ioan, unul dintre cicliști.

Cicliștii se recuperează acum după accident. „Eu sunt ok acum, cu răni, cu dureri, e greu să te ridici de pe scaun și din pat. Nu am nimic rupt, din fericire. Bicicleta este stricată și probabil va costa ceva reparația, iar casca este tasată. Prietenul meu e acasă acum, are clavicula ruptă. E foarte dureros. Va dura minim trei săptămâni să se recupereze, timp în care va purta un corset la gât. Casca lui a fost crăpată destul de tare. De aceea, chiar dacă portul căștii nu e obligatoriu, ajută foarte mult în astfel de cazuri”, a povestit Ioan, ciclistul accidentat.

Pistă plină de denivelări: „E nevoie de o întreținere”

Cei doi sunt cicliști experimentați. De-a lungul timpului, au cutreierat întreaga Europă pedalând. Niciodată n-au mai suferit un astfel de accident. „Amândoi am mers prin țările Uniunii Europene sute de kilometri cu bicicleta. În fiecare an facem peste 10.000 de kilometri. Facem ciclism de 15 ani. Am văzut toată Europa pe bicicletă, iar odată am mers din România până în Germania pedalând. Prietenul meu e triatlonist”, a povestit sibianul, adăugând că circulă des pe pista dintre Sibiu și Rășinari și a observat că, de la an la an, s-a degradat tot mai rău.

Potrivit sibianului, pista are nevoie de o reabilitare, deoarece este folosită nu doar de cicliști cu experiență, ci și de familii cu copii, denivelările din asfalt fiind un real pericol. „Sunt multe crăpături formate de rădăcinile copacilor, iar pista se umflă. De când au făcut-o, niciodată nu a fost reasfaltată ori să mai facă niște lipituri să o niveleze. Autoritățile ar trebui să facă o întreținere proactivă înainte de sezon, să investească un minim pentru a păstra pista sigură. Nu e suficient doar să tundem iarba din jur”, a mai precizat sibianului.