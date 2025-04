doi elevi sibieni lansează brukenthal alumni, platforma inspirațională pentru liceeni

Un nou proiect prinde contur în inima comunității sibiene – Brukenthal Alumni, o inițiativă pornită de Sebastian Băcilă, elev în clasa a XI-a la profilul mate-info al Colegiului Național „Samuel von Brukenthal”. Scopul? Crearea unei legături autentice între elevii actuali și foștii absolvenți ai colegiului, pentru a oferi sprijin, inspirație și perspective clare asupra parcursului academic și profesional.

„Ideea mi-a venit acum un an, după ce am fost într-un schimb academic în Elveția și am văzut cum funcționează acolo o comunitate solidă de alumni. M-a impresionat și am vrut să aduc conceptul și la noi.”, povestește Sebastian.

Împreună pentru viitor

Prin Brukenthal Alumni, elevii vor avea ocazia să intre în contact cu foști colegi care studiază în România, Germania, Olanda, Elveția, Spania, Regatul Unit, dar și în Statele Unite ale Americii – la universități printre care se numără și Harvard, UCL, ETH Zürich. Proiectul subliniază faptul că toți acești absolvenți, indiferent de țara în care studiază, reprezintă exemple valoroase și demne de urmat pentru elevii de azi.

Evenimentele organizate în cadrul proiectului vor facilita interacțiuni directe: de la masterclass-uri, la sesiuni de întrebări și răspunsuri și discuții deschise despre aplicații universitare, cariere și viața de student. „După prezentări, elevii pot lua legătura cu absolvenții pe LinkedIn sau alte canale, astfel că se pot crea rețele reale de sprijin și mentorat”, adaugă Sebastian.

Primul eveniment

Lansarea oficială a proiectului are loc marți, 23 aprilie, ora 14:00, la Biblioteca ASTRA, în spațiul American Corner. Evenimentul este deschis exclusiv elevilor de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” și îi va aduce în fața lor pe opt alumni care studiază în domenii diverse: tehnologie, business, STEM, drept, științe ale naturii, medicină și altele.

Aceștia vor împărtăși experiențele lor legate de alegerea facultății, procesul de admitere, viața de student și provocările întâmpinate. Evenimentul a atras deja interesul – 30 de elevi s-au înscris, dar organizatorii se așteaptă la o creștere semnificativă a participării în viitor.

Elevii Brukenthal interesați se pot înscrie prin formularul online: https://forms.gle/g9kcm8FhbMLce8qE8

Planuri mari pentru viitor

Pe termen lung, Brukenthal Alumni își propune mai mult decât evenimente punctuale. Sebastian speră ca inițiativa să se transforme într-o asociație formală, cu un consiliu de absolvenți care să sprijine financiar proiectele elevilor din cadrul colegiului. De asemenea, se are în vedere organizarea de evenimente mai ample, poate chiar în aula colegiului, sau în spații externe, dacă numărul participanților o va cere.

În acest demers, Sebastian nu este singur. Colegul său de clasă, Horia Crăciun, s-a alăturat proiectului, fiind convins de potențialul inițiativei și dorind să contribuie activ la dezvoltarea unei comunități unite și vizionare.