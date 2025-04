primă specială pentru jucătorii lui măldărășanu la semifinala cu rapid. ”băieții să dea totul”

Unul din acționarii lui FC Hermannstadt, Claudiu Rotar a anunțat o primă consistentă pentru echipa lui Măldărășanu la semifinala Cupei de miercuri de pe ”Municipal”, cu Rapid București.

Clubul sibian visează la primul trofeu din scurta sa istorie și este la un singur pas de finala Cupei României. FC Hermannstadt a mai ajuns la finala cupei în anul 2018, când juca în Liga 2, dar a pierdut ultimul act contra Universității Craiova.

Finanțatorul echipei sibiene, șeful de la Natur House a anunțat o primă specială pentru echipa lui Măldărășanu. Claudiu Rotar spune că sibienii au rezultate bune acasă contra echipelor tari, atunci când motivația atinge cote maxime.

CITEȘTE ȘI: Fanii lui FC Hermannstadt prezenți la antrenamentul sibienilor. Mesajul către Măldărășanu

„Știu că putem bate Rapidul și să ajungem pentru a doua oară în ultimii șapte ani în finala Cupei României, după ce în 2018 am pierdut ultimul act în fața Craiovei lui Rotaru! Jucăm pe o primă specială, sper ca băieții să dea totul în teren. În campionat am bătut acasă Rapidul, U Cluj, FCSB, am remizat cu Craiova, ne plac meciurile tari pe terenul nostru! Noi am pierdut puncte cu echipele mici, ăsta e adevărul. Cupa ar fi un trofeu extraordinar pentru noi, dar vrem ca și în campionat să terminăm în play-out peste Farul și Petrolul, pentru că astfel am încasa din partea FRF aproape 700.000 de euro conform regulii 5 plus 6” a anunțat la Fanatik finanțatorul lui FC Hermannstadt, Claudiu Rotar.

CITEȘTE ȘI: Anunț important de la acționarul lui FC Hermannstadt. ”Vindem doi jucători”

Semifinala Cupei, FC Hermannstadt – Rapid București se va disputa miercuri, 23 aprilie, de la ora 19.30, pe Municipalul din Sibiu.

Sibienii nu au pierdut niciun meci în acest sezon de Cupă. Ei au jucat un baraj pentru ”sferturi”, câștigat cu 1-0, după prelungiri, la Iași. În antepenultimul act, FC Hermannstadt a bătut clar, scor 4-0 pe CSM Reșița.

Biletele sunt disponibile online pe platforma Bilete.ro, dar și la casa de bilete de la stadion. Special pentru suporterii giuleșteni din Sibiu, în baza cărții de identitate, clubul le va pune la dispoziție bilete în sectorul B1 din Stadionul Municipal Sibiu, care se pot achiziționa exclusiv la casa de bilete. Abonații lui FC Hermannstadt pentru sezonul 2024-2025 au acces la semifinală în baza abonamentului cu loc rezervat.

Program casa de bilete Municipal:

Marți, 22 aprilie, orele 15.00 – 19.00

Miercuri, 23 aprilie, ziua meciului, începând cu ora 14:30.