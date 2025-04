explozie puternică într-un mall din moscova (video)

O explozie a avut loc astăzi în parcarea subterană a Afimall City, un centru comercial din Moscova, provocând un incendiu puternic. Potrivit autorităților ruse, cauza exploziei nu este încă cunoscută, dar se știe că înainte ca incendiul să izbucnească, a fost auzită o detonație puternică.

Mai multe videoclipuri postate pe rețelele de socializare arată un nor masiv de fum negru ridicându-se din parcarea subterană, vizibil din cartierul aflat pe malul râului Moskva, printre zgârie-norii zonei. Autoritățile locale, inclusiv Departamentul pentru Situații de Urgență din Rusia, au trimis echipe de pompieri pentru a stinge flăcările și a evalua daunele. În acest moment, nu există informații clare despre eventuale victime sau răniți în urma incidentului, notează Biziday.

Explozia de astăzi survine la o zi după o serie de atacuri cu drone asupra unui depozit de muniții din Moscova, atribuite forțelor ucrainene. Incidentul a avut loc într-o zi semnificativă, marcată de o întâlnire oficială la Londra la care au participat mai mulți lideri internaționali.

Investigațiile sunt în desfășurare pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei și amploarea eventualelor pagube.

DEVELOPING:

There are unconfirmed reports of an explosion in the underground garage of the „Moskva City” high-rise office complex in Moscow, Russia.

A car exploded, causing a significant fire, according to the Mash telegram channel.

It is unclear if anyone has been injured.

