mai mulți vizitatori la târgul de paști din sibiu față de 2024. drăgan: „a fost plin”

Ediția din acest an a Târgului de Paști din Sibiu pare să fi atras un număr mai mare de turiști comparativ cu anul trecut, în ciuda unor zile cu vreme nefavorabilă. Potrivit lui Andrei Drăgan, organizatorul evenimentului, și numărul expozanților a fost mai mare, semn că interesul pentru târg este în creștere.

Târgul de Paști a strâns și anul acesta un număr mare de turiști. Andrei Drăgan spune că cifrele arată un număr crescut al celor care au vizitat târgul în perioada Sărbătorilor Pascale. „Târgul de Paști este influențat de diverși factori. În primul rând, perioada se schimbă de la an la an, ceea ce face dificilă planificarea vizitelor turistice. În plus, vremea joacă un rol extrem de important. Am avut câteva zile cu ploaie, iar asta s-a simțit imediat în numărul vizitatorilor. În zilele însorite, însă, târgul a fost plin”, a explicat Andrei Drăgan.

Organizatorii au avut numeroase discuții cu comercianții prezenți, însă feedback-ul primit este variabil. Mulți dintre cei care vând la căsuțe sunt angajați, nu neapărat proprietarii afacerilor, ceea ce face mai dificilă o concluzie clară înainte de analiza datelor oficiale.

„La fel ca anul trecut, am avut mai mulți expozanți, ba chiar am făcut o selecție mai interesantă. Avem deja experiență din interacțiunile cu expozanții. Unii spun că a fost mai slab, alții sunt mulțumiți și spun că anul viitor și-ar dori să vină cu două căsuțe. Abia când vom vedea cifrele statistice, vom putea trage concluzii clare legate de evoluția numărului de vizitatori. Deocamdată, putem spune că cifrele sunt mai bune decât anul trecut”, a adăugat organizatorul Târgului de Paști.

