măldărășanu aclamat după victoria sibiului de către galeria rapidului. “să vină măldă în giulești” (video)

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a fost ovaționat pe ”Municipal” de fanii giuleșteni, după ce Sibiul a eliminat Rapidul în semifinalele Cupei, scor 2-1.

După victoria uriașă a echipei FC Hermannstadt în semifinalele Cupei României, scor 2-1 cu Rapid, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a fost ovaționat pe ”Municipal” de ambele galerii. Fanii rapidiști i-au scandat numele lui Măldărășanu și l-au chemat să vină din vară să antreneze echipa, mai ales că rămânerea lui Șumudică în Giulești pare tot mai puțin probabilă. Imediat după fluierul de final, giuleștenii i-au cerut demisia antrenorului Marius Șumudică, pe pagina de Facebook a clubului.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Măldărășanu spune că este firesc ca fanii Rapidului să îl ovaționeze, după bucuriile trăite în tricoul vișiniu. ”E o seară specială, știam că fanii sibieni mă susțin, au făcut-o când a trebuit, în momentele cele mai grele, eu și ca fotbalist spuneam că degeaba îmi strigi numele când dau marchez, dar trebuie să fii alături de mine la greu. Cel mai mare suport pe care l-am simțit a fost în acea perioadă grea a noastră, iar acum, urmând să jucăm o finală de cupă, normal că au simțit nevoia să îmi scandeze numele. Eu nu prea stau pe teren după victorii, pentru că nu vreau să iau din meritul jucătorilor, ei sunt principalii artizani. Pe urmă, e adevărat, galeria Rapidului mi-a scandat numele, pe undeva e normal, am jucat 10 ani acolo, am câștigat trofee, mi-am rupt piciorul acolo” a spus Măldărășanu la flash-interviu după semifinala cu Rapid.

”Contează momentul”

Tehnicianul sibienilor a parat elegant întrebarea reporterului, referitoare la viitorul său în Giulești. ”Îmi pare rău pentru Șumudică, știu ce e în sufletul lui, și eu am trăit asta, presa vorbește de un antrenor, de altul, este dureros, dar chiar mi-aș dori ca fanii Rapidului să îl susțină până la capăt. Șumudică este antrenorul Rapidului, merită să antreneze, a avut un aport să ajungă în play-off, nu e ușor să iei o echipă pe parcurs, e adevărat că obiectivele sunt mari, da mai au șanse să prindă locul 3 sau 4. M-aș bucura ca fanii să îl susțină până la capăt, chiar este unul de-al lor. Eu am jucat la trei echipe în Liga 1, mi-aș dori să le antrenez pe toate la un moment dat, dar contează și momentul. Am pus suflet unde am fost, 4 ani la Sibiu înseamnă că am făcut ceva, nu am plecat la greu, am dat o identitate clubului, am creat un grup, s-au vândut jucători” a mai declarat Marius Măldărășanu. Tehnicianul negociază intens cu conducerea lui FC Hermannstadt și prelungirea contractului la Sibiu.

CITEȘTE ȘI: Șumudică intră cu talpa sus la Măldărășanu. ”Dacă vine la Rapid, îi curăț vestiarul” (video)

FC Hermannstadt își va afla joi seara adversara din finala Cupei, programată pe 14 mai. CFR Cluj este favorită în meciul cu Farul Constanța.