teatrul „gong” aduce în mai spectacole dedicate adolescenților

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă în luna mai două dintre cele mai captivante producții din repertoriul pentru adolescenți. Spectacolele „Regulile jocului” în regia lui Yann Verburgh (vineri, 16 mai, de la ora 18:00) și „Wanda” în regia lui Radu Apostol (joi, 22 mai, de la ora 18:00) vor fi urmate de discuții cu publicul.

„Teatrul poate fi o alternativă excelentă de petrecerea a timpului liber, dar și un bun pretext pentru dialog spre empatie și toleranță. La teatru inevitabil te pui în locul altcuiva, stai într-un fotoliu și observi o situație, îți pui brusc întrebări și asta generează empatie. Iar în acest moment, noi avem nevoie să ne vindecăm de lipsa asta de empatie care ne dezbină din toate părțile. Prin dialogul propus pe scenă vrem să dezvoltăm un al șaselea simț, sentimentul prezenței altuia de lângă noi, a altuia care nu e un nimeni. Acestea sunt spectacole despre cuvinte care se pot transforma în acțiuni solidare.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

„Regulile jocului” este o montare impresionantă despre forța distrugătoare a războaielor și puterea salvatoare a imaginației. Nama și Oldo, doi copii, victime și totodată supraviețuitori ai ultimului dintre ultimele războaie, se întâlnesc pe ruinele unui oraș, își spun poveștile de viață și, din joacă, încep un plan de schimbare a regulilor unei societăți cu prea puțină magie pentru un copil. Însă jocul de imaginație nu durează foarte mult, iar peste visele lor intervin 5000 de zile și distanța. Nama pleacă în Statele-Păcii, în timp ce Oldo rămâne în Țara Războaielor. În acest timp viețile celor doi se vor schimba, dar nu și dorința comună din inimile lor: o lume fără războaie. Scris și regizat de Yann Verburgh, spectacolul de la Sibiu provoacă o radiografie a lumii din jurul nostru, propunând un text de teatru politic cu un fir narativ clar și simplu. Construit în jurul unei utopii, textul păstrează un ton optimist, prin care propune o alternativă în mai bine prin puterea copiilor de a schimba regulile, textul francez fiind tradus în limba română de Diana Nechit. Universul creat pe scenă este unul al visului, cu o atmosferă post-apocaliptică articulată prin scenografia Velicăi Panduru și prin creațiile video ale Ioanei Bodale. Muzica pentru acest spectacol este o creație originală semnată de Claudiu Urse. Din distribuția spectacolului fac parte actorii Eliza Păuna și Paul Bondane, cu intervenții înregistrate ale actorilor Mircea Corcoveanu, Barbara Crișan, Mihaela Grigoraș, Nicoleta Lefter, Jenő Major, Gabriela Mitrea, Nicolae Suciu și Claudiu Urse. Spectacolul are o durată de aproximativ o oră și nu este recomandat celor cu vârsta sub 10 ani. „Regulile jocului” va fi prezentat vineri, 16 mai, de la ora 18:00.

Pornind de la romanul „O sută de rochii” de Eleanor Estes, Mihaela Michailov și Radu Apostol au creat un scenariu captivant, ce surprinde o poveste impresionantă despre sărăcie, xenofobie și marginalizare din perspectiva unor copii. În centrul acestei povești se află Wanda Petronski, o fetiță de origine poloneză, care e ridiculizată de colegii ei pentru că poartă în fiecare zi aceeași rochie albastră. Wanda pretinde că are o sută de rochii acasă, dar cu toții știu că nu e așa și nu se opresc să o umilească. Iar când vor realiza că ar trebui să își ceară scuze, va fi deja prea târziu. Montarea lui Radu Apostol explorează puterea cuvintelor și atitudinilor, punând sub lupă resorturile ce stau la baza unor reacții colective. „Povestea lui Eleanor Estes, atât de frumos tradusă de Lavinia Braniște are la bază o întâmplare reală. Autoarea, copil fiind a asistat impasibilă la o suită de acțiuni de hărțuire a unui copil polonez, emigrat cu familia sa în Statele Unite.”, completează regizorul spectacolului. În 2007, romanul autoarei americane a fost inclus în „Top 100 Cărți pentru Copii” al Asociației Naționale pentru Educație din SUA. Substraturile poveștii sunt articulate prin scenografia arhitectei Gabi Albu și susținute de muzica originală creată de Sebastian Androne, ilustrațiile Alexandrei Stoica, grafica și video mapping-ul semnat de Daniel Gheorghiu. Producția se mai bucură, de asemenea, de contribuția coregrafei Silvia Călin, precum și de participarea Corinei Găgeanu în procesul de documentare. Producția Teatrului „Gong” din Sibiu este recomandată celor cu vârsta peste 10 ani. Spectacolul are o durată de aproximativ 1h20min și îi reunește în distribuție pe actorii Lucia Barbu, Paul Bondane, Gabriela Mitrea, Gabriel Muncuș, Barbara Crișan, Raluca Pavel, Eliza Păuna și Adrian Prohaska. Spectacolul „Wanda” va fi prezentat joi, 22 mai, de la ora 18:00.

Accesul publicului la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Prețul unui bilet pentru aceste spectacole este de 12 lei, tarif unic – flexibil.