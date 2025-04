încă te gândești? o săptămână până la închiderea înscrierilor pentru maratonul internațional sibiu 2025 

Mai este doar o săptămână până la închiderea înscrierilor pentru Maratonul Internațional Sibiu 2025! Peste 8.700 de alergători s-au înscris deja pentru a face parte din acest eveniment al comunității, care reunește pasionați de sport și susținători ai unor cauze sociale esențiale pentru Sibiu. Termenul final de înscriere este 2 mai 2025, iar cei care nu s-au înscris încă au acum șansa de a se alătura unui maraton care susține proiecte județene din domenii precum educație, sănătate sau mediu. Fiecare pas făcut în cadrul acestui eveniment contribuie la transformarea comunității și la susținerea unor cauze locale care fac diferența.

„Fiecare ediție a Maratonului Internațional Sibiu devine mai mare, mai vibrantă și cu mai mult impact. Suntem încântați să vedem un număr în creștere de participanți și susținători, iar Maratonul continuă să evolueze. Este un eveniment care reunește nu doar alergători, dar și susținători ai unor cauze importante, precum și companii și instituții, contribuind la construirea unui viitor mai bun pentru comunitatea noastră”, a declarat Ana Bugneriu, Directoare Executivă a Fundației Comunitare Sibiu.



Diana Niță, Directoare Producție a Maratonului Internațional Sibiu, a completat: „Organizarea MIS este un efort foarte mare, care implică echipe coordonate și o logistică de mare amploare. De la montarea traseelor, instalațiilor și punctelor de alimentare, până la organizarea evenimentului în sine, fiecare detaliu contează. În plus, avem echipe dedicate care lucrează pentru a face din fiecare ediție un succes, astfel încât participanții și susținătorii să se bucure de o experiență de neuitat. Fiecare an adaugă un nivel de complexitate și implicare mai mare, iar noi suntem pregătiți să facem față acestui efort. Este o adevărată provocare să gestionăm toate etapele, însă suntem mândri să vedem impactul pe care acest eveniment îl are asupra comunității.”

Ce înseamnă Maratonul Internațional Sibiu?

Maratonul Internațional Sibiu nu este doar un eveniment de alergare – este un fenomen de comunitate, un eveniment care adună mii de oameni din România și din afara țării pentru a sprijini cauze importante. Iată câteva cifre ale ediției din 2024, care reflectă amploarea și impactul acestui eveniment:

Peste 2.5 milioane de pași făcuți de organizatori în Piața Mare

Peste 40.000 de oameni în Piața Mare, în cele două zile de eveniment

Peste 18.000 de donatori (alergători și susținători) care au contribuit la cauzele evenimentului

80 de parteneri corporate care au sprijinit Maratonul

650 de voluntari implicați activ în organizarea evenimentului

45 de coordonatori de voluntari care au asigurat buna desfășurare





Peste 30 de fotografi care au surprins momentele speciale

1 milion de accesări pe site-ul Maratonului

700 kg de lut și 10 km de sfoară folosite pentru realizarea medaliilor Maratonului

51 de proiecte finanțate, cu suma de 1.336.124 lei, care sprijină schimbarea în comunitate

Aceste cifre reflectă doar o mică parte din impactul pe care Maratonul Internațional Sibiu îl are în fiecare an. Este un eveniment care, dincolo de sport, pune accent pe implicarea activă a comunității și sprijinirea unor cauze esențiale pentru viitorul nostru.



Vino și tu la Maratonul Internațional Sibiu, cea mai mare mișcare prin care dăm viteză binelui!

Înscrierile sunt deschise până pe 2 mai, iar locurile pentru alergători sunt încă disponibile! Nu rata ocazia de a face parte din acest eveniment cu adevărat special, care contribuie la crearea unui viitor mai bun pentru Sibiul nostru! Fii parte din schimbare, alătură-te celor peste 8.700 de alergători deja înscriși și haide să facem împreună din Maratonul Internațional Sibiu 2025 un moment de neuitat!



În ceea ce privește Cursele Copiilor, am stabilit limite specifice pentru fiecare categorie de vârstă, pentru a asigura o organizare eficientă și un eveniment sigur. Astfel, Cursa Copii 10-12 ani va avea un maximum de 850 locuri, Cursa Copii 8-9 ani va fi limitată la 850 locuri, Cursa Copii 6-7 ani va avea 800 locuri disponibile iar Cursa Copii 4-5 ani va fi limitată la 500 locuri. În total, numărul de locuri disponibile pentru copii este de 3.000 iar aceste măsuri sunt esențiale pentru a garanta o experiență plăcută și bine organizată pentru toți participanții. Vă recomandăm să vă înscrieți cât mai curând pentru a vă asigura locul dorit.

Despre Maratonul Internațional Sibiu

Maratonul Internațional Sibiu, organizat de Fundația Comunitară Sibiu în parteneriat cu Clubul Sportiv Comunitar Sibiu, este cel mai mare eveniment filantropic de alergare din România. MIS este mai mult decât un eveniment sportiv – este o platformă care adună oameni din toată lumea pentru a sprijini cauze importante și pentru a transforma Sibiul într-un centru al solidarității și al sportului pentru toți.

Ediția 2025 a evenimentului este posibilă datorită partenerului principal, MultiversX & xMoney și partenerilor de cursă: Continental, Joyson Safety Systems, Wenglor, GLS, Bilstein, IFM, Siemens, Playtopia, Colt, Scandia, SAM Transport, Agile Freaks, Algeco, Reasig, Rock FM și ODU.

La ediția din 2024 a Maratonului Internațional Sibiu au fost finanțate 51 de proiecte, pentru care s-au strâns 1.336.124 lei. Pentru aceste cauze s-au pus în mișcare 8.953 de alergători, adulți și copii, care au fost susținuți de circa 8.942 de susținători. De-a lungul edițiilor de până acum, prin intermediul maratonului s-au pus pe picioare 383 de proiecte diverse: construcția unui refugiu alpin, protejarea berzelor albe, cursuri de educație arhitecturală, muzicală sau chiar civică, renovarea și dotarea bibliotecilor și curților școlilor – inclusiv din mediul rural, amenajarea de săli polisenzoriale, repararea unei sinagogi, echipamente medicale pentru animale sălbatice rănite, prevenția bolilor neurodegenerative, sterilizarea câinilor și pisicilor fără stăpân, activități cu și pentru persoanele cu dizabilități, achiziția de echipamente medicale etc. pentru care din comunitate s-a strâns suma de 5.810.272 lei.

Maratonul Internațional Sibiu este cea mai mare mișcare prin care dăm viteză binelui, aducând anual alergători din întreaga țară și din străinătate. Evenimentul contribuie la consolidarea Sibiului ca un simbol al solidarității și al sportului pentru toți, dar și la realizarea viziunii Fundației Comunitare Sibiu: crearea unei comunități vibrante, în care fiecare se simte acasă și își găsește locul. Un loc unde diversitatea devine forța noastră iar spiritul de solidaritate ne face mai puternici. O comunitate vie, din orașul din care n-ai mai pleca.